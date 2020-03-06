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等不及《007生死交戰》延期上映　特務錶、龐德女郎珠寶先開賣

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▲▼ 007 。（圖／翻攝omega IG）

▲最後一次扮演007的丹尼爾克雷格，在《007：生死交戰》照例戴上歐米茄錶。（圖／翻攝omega IG）

記者陳雅韻／台北報導

原定4月8日上映的最新詹姆士龐德電影《007：生死交戰》（No Time To Die），因新冠肺炎疫情影響，電影公司日前發聲明將延期至11月，成為首部因疫情延檔的大片，突如其來的策略大轉彎，讓本想搭著這波007熱潮的精品品牌措手不及，也只能如期發布自家在007電影出現的商品，實在等不到11月才開賣呀！

▲▼007 Swatch and Omega 。（圖／公關照）

▲丹尼爾克雷格電影中戴海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，NATO錶帶款265,000元。（圖／歐米茄提供 ）

英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）第5度也是最後一次扮演龐德，在新片《007：生死交戰》照例戴上歐米茄錶出生入死，此次他特別與品牌、電影團隊討論設計，共同催生海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台007版腕錶，目前已在台上市；而他在電影中穿的一套套帥氣的訂製西裝，Tom Ford也等不及11月才說，已公布「是我們的設計」。

▲▼007 。（圖／翻攝tomford IG）

▲丹尼爾克雷格在《007：生死交戰》帥氣西裝上陣。（圖／翻攝tomford IG）

由英國男星班維蕭（Ben Whitshaw）飾演的龐德得力助手Q，則戴Swatch與《007 生死交戰》服裝設計師Suttirat Anne Larlarb共同造造的腕錶上陣，此款Q Watch出自SKIN Irony超薄金屬錶系列，時標6特別換上Q字樣，錶盒包裝也很有趣，為筆記型電腦造型，讓人立刻聯想到電腦不離身的Q。

▲▼007 Swatch and Omega 。（圖／公關照）

▲飾演Q的男星班維蕭在《007生死交戰》戴Swatch。（圖／Swatch提供）

▲▼007 Swatch and Omega 。（圖／公關照）

▲Q watch限量錶由Swatch 與《007生死交戰》服裝設計師Suttirat Anne Larlarb共同設計，7,100元。

▲▼007 Swatch and Omega 。（圖／公關照）

▲Swatch以Q的筆記型電腦發想推出限量錶特殊包裝。（圖／Swatch提供）

而新任龐德女郎、古巴女星安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）在劇中戴華美的蕭邦（Chopard）珠寶外，品牌更與007電影的EON Productions製片公司（EON Productions）攜手合作，創作全新Happy Hearts系列Golden Hearts珠寶，以符合倫理道德標準的玫瑰金製作心形鍊墜、耳環與手環，心形墜飾背面鐫刻007 電影經典logo字樣。

▲▼007蕭邦 。（圖／公關照）▲▼007蕭邦 。（圖／公關照）

▲新任龐德女郎安娜德哈瑪斯在片中戴蕭邦珠寶，並為Golden Hearts系列珠寶拍攝形象照。（圖／蕭邦提供）

▲▼007蕭邦 。（圖／公關照）
▲蕭邦Golden Hearts心型項鍊（左）99,000元，鑲鑽款145,000元。（圖／蕭邦提供）

關鍵字：

007, 詹姆士龐德, OMEGA, 蕭邦, Chopard, Tom Ford, Swatch
fashion.net

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