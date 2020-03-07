呼叫可樂控！超逼真Coca Cola包直接背上身　罐裝、瓶裝全都有

▲ LeSportsac與可口可樂合作推出超可愛包款 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

可口可樂（Coca Cola）是大人小孩的最愛，現在美國品牌 LeSportsac與其合作推出聯名「可樂包」，沒看錯就是直接將可口可樂的經典黑、紅色注入外型，尺寸從小腰包至大型提袋全都洋溢可愛氣息，可樂控選這款就對了！

▲以品牌經典黑、紅色展開，斜肩包NT$3,100；經典腰包NT$3,900。（圖／品牌提供）

LeSportsac這回找到可口可樂合作，在夏季來臨前推出聯名包款系列，包款以最具代表性的黑、紅色入手，更囊括了經典Logo以及罐裝可樂、北極熊等元素增添豐富度。包款類別多樣有如輕巧上手的側背包、腰包、斜背包，以透明亮彩方式呈現，肩帶上甚至印製了可口可樂於1969年推出的「It’s the Real Thing」廣告台詞，簡直讓粉絲回味無窮。

▲斜背圓桶包NT$5,100；就是可樂杯型包NT$1,750；瓶裝筆袋NT$1,450；化妝包NT$1,550 。（圖／品牌提供）

長肩帶款式也有托特包、圓桶包以及旅行袋選擇，運用彩色可樂圖像拼貼設計，與招牌北極熊仿佛印花一般注入包身，上身絕對超亮眼，容量同樣不可小覷，輕巧尼龍造型隨著置物多寡改變盡情裝到飽。最後一大亮點就屬可口可樂的不同杯型直接變成包包，像是細長瓶子般的筆袋、立體可樂杯包包、罐裝可樂包，簡直就是真實還原了一般超市中的可口可樂樣貌，賦予其細長肩帶更加實用，造型討喜之餘相當吸睛，可樂迷別錯過了。

與此同時Hello Kitty X Dr. Martens聯名也開賣了，用Hello Kitty主題做裝飾，鞋眼孔改為「心型」簡直狂冒愛心，而該有的DNA當然也不可少，雙倍厚的硬派鞋底、黃色車縫線以及鞋後標一應俱全，簡直太欠買。

▲Hello Kitty X Dr. Martens QUAD ，NT$6,680。（圖／品牌提供）

►張艾嘉之子設計玩偶首度登台！FENDI「快閃夾娃娃」技術好才能帶走



►LEVI'S超高腰新褲款「遮屁」效果一極棒 還能瞬間長高10公分