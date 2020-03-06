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Angelina 穿上翹臀珍同款球鞋　COACH老花＋透明元素也太潮

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記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

台灣知名KOL Angelina 陽光女神外型加上健美身材，在IG上坐擁三十多萬粉絲，擁有完美體態的她，自然也是個穿什麼都好看的衣架子，常成為時下年輕女孩們的穿搭範本。日前Angelina 穿上了Coach 最新推出的「CitySole」運動鞋，外型與深愛運動的她不謀而合，黑色經典老花加上鞋跟透明元素潮味爆棚。

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲Angelina 穿上Coach「CitySole」運動鞋。（圖／翻攝自IG@an9lina）

Coach此次推出全新CitySole運動鞋款系列，其實在前陣子就已由代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）拍攝形象廣告上腳示範了，CitySole系列強調輕量、柔韌、敏銳與舒適四大重點，且共分為Runner、Court Sneaker 及Lowline 三大鞋款主題，像是Angelina 腳上的是偏機能運動風的Runner 運動鞋款；翹臀珍則是示範Court 運動鞋款。

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲COACH 。（圖／品牌提供）

全新鞋款CitySole系列秉持Coach的品牌一貫風格，以搶眼撞色組合亦或是經典Coach 老花圖案，具有大膽玩趣的視覺衝擊效果。鞋面設計將皮革與科技質材結合，鞋底搭載輕盈的EVA中底並包覆透明TPU 材質，提供極佳的支撐及穩定，保持雙足的舒適，本系列售價NT＄9,900～16,800之間。

Coach本次挑戰休閒運動風格，加入了許多時髦又貼合時下潮流走向的元素，像是各家品牌都在推出的經典印花，也將之運用在球鞋鞋面上，以及運動鞋最重要的舒適來源——氣墊，也讓他直接以外露的樣貌點綴在鞋跟，做出異材質的拼接、層次更加豐富，且透明元素也正是「潮」的代名詞之一。

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲薛妞妞穿著裸、白色拼接Runner 鞋款。（圖／翻攝自IG@kerina_hsueh）

且CitySole系列顏色選擇相當多樣，像是薛妞妞腳上這雙與Angelina 同款的鞋型，換上了淺色、白色、裸色為主的配色，瞬間充滿了少女氣息，搭配飄逸洋裝也毫無違和。

另外，品牌另一位代言人Michael B. Jordan，以漫威電影《黑豹》中飾演反派一角而廣為人知，帥氣的形象讓他大受歡迎，此次Michael B. Jordan 也穿上了Coach CitySole系列的男生款，運用於日常穿搭中休閒又有型。

▲COACH 。（圖／品牌提供）

▲COACH 。（圖／品牌提供）

►珍妮佛羅培茲背上Coach新包　完美駕馭「芭比桃粉」皮大衣

►紐約時裝周／木村光希頂超齡爆炸頭看COACH　人手一個「幾何包」巨可愛

關鍵字：

coach, Jennifer Lopez, Jlo, 珍妮佛洛佩茲, CitySole, Angelina, Michael B. Jordan, 球鞋, 運動鞋
fashion.net

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