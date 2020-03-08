貓咪檯燈高冷帥氣！眼睛射出銳利光芒　開關位置竟藏在害羞處

編輯／Emily 圖／翻攝自seletti.it

貓咪相關產品大都給人可愛的印象，不過這次義大利居家品牌Seletti推出了一款走帥氣路線的貓咪檯燈，貓身上的毛紋路相當逼真，高高豎起的尾巴有種兇猛氣勢，最特別的是，打開後會從貓眼睛射出銳利光芒，擺在家中可以隨時被主子的炙熱目光注視。

這款貓咪檯燈叫做「Jobby The Cat」，是隻弓著背、豎起尾巴的貓，體型、毛髮都做得很細緻，造型高冷帥氣。眼睛的地方就是燈，按下開關就會發光，看起來像射出兩道雷射光一樣，可以擺在臥房當夜燈或在萬聖節時當擺飾。

特別的是，貓咪檯燈的開關是閃亮的金色，設計在貓咪蛋蛋的位置，雖然位置有些害羞卻很有巧思。使用USB充電形式，不用裝電池就能點亮。

這系列共有三種顏色，分別是黑色、白色和賓士貓花色，三種都很好看，成群結隊擺起來更有氣勢！

喜歡貓咪產品的話，日本有一款超逼真的貓咪背包在網路上引起熱議，是由日本「猫制作pico」手製而成。這隻絨毛玩偶貓造型肥肥的，超級可愛！耳朵、鬍鬚、貓肉球都有做出來，身上的毛也超柔順，不當背包抱在懷裡，就像真的貓咪一樣，要是背出去絕對超吸睛。

在 Instagram 查看這則貼文 猫制作pico（@nekoseisaku_pico）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 17 日 下午 11:26 張貼



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