fb ig video ETtoday search mobile

貓咪檯燈高冷帥氣！眼睛射出銳利光芒　開關位置竟藏在害羞處

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自seletti.it

貓咪相關產品大都給人可愛的印象，不過這次義大利居家品牌Seletti推出了一款走帥氣路線的貓咪檯燈，貓身上的毛紋路相當逼真，高高豎起的尾巴有種兇猛氣勢，最特別的是，打開後會從貓眼睛射出銳利光芒，擺在家中可以隨時被主子的炙熱目光注視。

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

這款貓咪檯燈叫做「Jobby The Cat」，是隻弓著背、豎起尾巴的貓，體型、毛髮都做得很細緻，造型高冷帥氣。眼睛的地方就是燈，按下開關就會發光，看起來像射出兩道雷射光一樣，可以擺在臥房當夜燈或在萬聖節時當擺飾。

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

特別的是，貓咪檯燈的開關是閃亮的金色，設計在貓咪蛋蛋的位置，雖然位置有些害羞卻很有巧思。使用USB充電形式，不用裝電池就能點亮。

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

這系列共有三種顏色，分別是黑色、白色和賓士貓花色，三種都很好看，成群結隊擺起來更有氣勢！

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

▲貓咪檯燈。（圖／翻攝自seletti.it）

喜歡貓咪產品的話，日本有一款超逼真的貓咪背包在網路上引起熱議，是由日本「猫制作pico」手製而成。這隻絨毛玩偶貓造型肥肥的，超級可愛！耳朵、鬍鬚、貓肉球都有做出來，身上的毛也超柔順，不當背包抱在懷裡，就像真的貓咪一樣，要是背出去絕對超吸睛。


►快來找喵星人在哪裡？風景插畫藏玄機　貓咪融入富士山、海浪好療癒

►跪求快點賣！樂敦「貓咪眼藥水」企劃讓所有貓奴暴動啦

關鍵字：

貓咪, 貓奴, 檯燈, 家具
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿

走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用 不運動也能瘦！　6個生活習慣養起來　苗條一直跟著你 辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心 迪士尼客製化娃娃獨一無二！依出生時的身高體重訂做　印上生日、姓名必收藏 瑪格羅比根本性感代名詞！這30個美艷造型讓人瘋狂愛上她 奶油配色Off-White來了！裝上Air Jordan吊飾　躍升高顏值四代戰靴 Jessica日常妝畫法大公開！親授簡單7步驟　連Krystal都想學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面