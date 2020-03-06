雷射醫美逆勢成長！醫師：「戴口罩」竟成最佳掩護

▲戴口罩雖然諸多不便，但卻是醫美復原期的絕佳掩護。（圖／翻攝自IG/777sara_，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，出入公共場所佩戴口罩已成了防護基本配備，對一些愛美而想「整修門面」的女生來說，正好是個絕佳掩護好時機。皮膚科陳姿秀醫師表示，近期就有不少民眾前來治療斑點、痘疤、換膚療程或及進行微整。

一般常見的青春痘疤、黑斑、淺層的小細紋、毛孔粗大，常要施以雷射治療。皮膚科醫師表示由於雷射治療後皮膚會泛紅甚至結痂，若是治療難以治療的肝斑、觀骨母斑、老人斑及深層的痘疤凹洞，傷口則大約要7-10天才會修復。

▲疫情延燒，墨鏡搭上口罩裝扮一點都不奇怪。

通常雷射後出門必須要戴上口罩防止日曬及傷口感染。如今戴口罩出門不再引人側目，多少給大家一些誘因，趁這個時候來門診諮詢並且接受治療。

▲適當的讓肌膚透氣很重要。（圖／翻攝自IG/r.rimvely）

最後醫師也提醒大家，長期佩戴口罩容易引起皮膚問題，記得有適當機會仍要把口罩拿下來，讓肌膚好好休息。

要知道即便是健康肌膚，在濕氣和油分相互作用下，也容易有粉刺、黑頭和痘痘等問題，建議大家需要比平日更注意皮膚日常護理，注意控油、減少化妝及慎選護膚品，避免引發戴口罩後遺症。

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