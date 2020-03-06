fb ig video ETtoday search mobile

雷射醫美逆勢成長！醫師：「戴口罩」竟成最佳掩護

> >

▲▼醫師：「戴口罩」竟成醫美最佳掩護 。（圖／翻攝自IG）

▲戴口罩雖然諸多不便，但卻是醫美復原期的絕佳掩護。（圖／翻攝自IG/777sara_，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒，出入公共場所佩戴口罩已成了防護基本配備，對一些愛美而想「整修門面」的女生來說，正好是個絕佳掩護好時機。皮膚科陳姿秀醫師表示，近期就有不少民眾前來治療斑點、痘疤、換膚療程或及進行微整。

一般常見的青春痘疤、黑斑、淺層的小細紋、毛孔粗大，常要施以雷射治療。皮膚科醫師表示由於雷射治療後皮膚會泛紅甚至結痂，若是治療難以治療的肝斑、觀骨母斑、老人斑及深層的痘疤凹洞，傷口則大約要7-10天才會修復。

▲▼醫師：「戴口罩」竟成醫美最佳掩護 。（圖／翻攝自IG）

▲疫情延燒，墨鏡搭上口罩裝扮一點都不奇怪。

通常雷射後出門必須要戴上口罩防止日曬及傷口感染。如今戴口罩出門不再引人側目，多少給大家一些誘因，趁這個時候來門診諮詢並且接受治療。

▲▼醫師：「戴口罩」竟成醫美最佳掩護 。（圖／翻攝自IG）

▲適當的讓肌膚透氣很重要。（圖／翻攝自IG/r.rimvely）

最後醫師也提醒大家，長期佩戴口罩容易引起皮膚問題，記得有適當機會仍要把口罩拿下來，讓肌膚好好休息。
要知道即便是健康肌膚，在濕氣和油分相互作用下，也容易有粉刺、黑頭和痘痘等問題，建議大家需要比平日更注意皮膚日常護理，注意控油、減少化妝及慎選護膚品，避免引發戴口罩後遺症。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

雷射, 醫美, 醫美療程, 戴口罩, 口罩, 疫情
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

老店米苔目、排骨飯在地人都排隊吃　藏身在三峽老街的平價美食TOP 8

老店米苔目、排骨飯在地人都排隊吃　藏身在三峽老街的平價美食TOP 8

梅根穿「貝嫂」牌洋裝風光返英　挽哈利王子像走星光大道

梅根穿「貝嫂」牌洋裝風光返英　挽哈利王子像走星光大道

秦嵐40歲素顏宛如少女！不老凍齡全靠臉蛋、身材保養妙招

秦嵐40歲素顏宛如少女！不老凍齡全靠臉蛋、身材保養妙招

無印良品商品降價！熱賣休閒鞋比日本還便宜　最高降幅16％超有感 「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年 新戲收視慘不忍睹！　朴敏英劇中「約會唇膏」卻紅了 Maison Margiela把「充氣球鞋」變高了！給你6種配色隨心情變換 厭世大嘴鳥、狐狸娃娃爆紅！上班日的表情神還原　想一起在家耍廢 UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！ 乾洗手別亂買！有這兩種成分效果更加乘

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面