有看過這麼帥的倪妮？戴上GUCCI全新眼鏡　攜手金鐘仁走入復古80年代

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自IG@captainmiao

大陸女星倪妮精緻的五官與不經意散發的仙女氣息，蔚為一代氣質女神，近期為精品品牌GUCCI 拍攝了一系列2020春夏眼鏡廣告形象大片，穿上毛皮大衣、紫色亮片圓帽，並戴上方框眼鏡，集80年代風情於一身，這麼帥的倪妮大家見過嗎？同時更攜手南韓歌手金鐘仁一起戴上帥氣墨鏡，徜徉在復古唱片行中。

在顏色飽和的復古色調中，倪妮穿著來自GUCCI 2020春夏的暖棕色人造毛皮大衣，臉上則戴著本次新推出的方框光學眼鏡，哈瓦那板材鏡框搭配金屬人字形鏡腿，並飾有琺瑯飾面和互扣式雙G標識，倪妮銳利的眼神透過鏡片射向鏡頭，彷彿能看見80年代女性自信的神采。

倪妮這次的另一套造型更是帥出新高度，身穿五彩格紋百摺洋裝，戴著白色蕾絲手套，搭配方形無框太陽眼鏡，紫羅蘭色的漸層鏡片，金色金屬人字形鏡腿飾有互扣式雙G標識和天藍色琺瑯塗層。站在復古唱片、錄影帶出租店的景象中，讓人不禁有穿越時空的錯覺。

▲漸層無框太陽眼鏡，NT＄16,100。



GUCCI 發佈的全新2020春夏眼鏡廣告形象大片，由電影製片人兼攝影師Harmony Korine掌鏡，取景於洛杉磯的知名音樂朝聖地唱片店Amoeba Music好萊塢店，致敬美國80年代青少年電影中不可或缺的唱片及錄影帶出租店場景文化。創意總監Alessandro Michele以多彩霓虹燈背景下典型的青年文化潮流聚集地為故事靈感，利用形形色色的顧客賦予多條敘事線，闡述不拘一格的個性精神。

在 Instagram 查看這則貼文 Gucci（@gucci）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 上午 8:02 張貼

除了倪妮之外，GUCCI 這次也找來了南韓歌手、團體EXO成員金鐘仁一同演繹本季眼鏡廣告，金鐘仁活生生就像那個年代下的典型青少年，隨手翻閱、逛店都十分有復古韻味，以西裝搭配搶眼的紅色紳士帽，並戴上綠色鏡片的飛行員太陽眼鏡，配色上面非常跳耀，讓造型更加時髦。

▲飛行員琥珀框太陽眼鏡，NT＄15,200。

▲方形黑框太陽眼鏡，NT＄15,200。



▲經典織帶方框太陽眼鏡，NT＄15,200。



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