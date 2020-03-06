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迪士尼樂園灰姑娘城堡變身！外牆漆成浪漫粉　經典藍、金色點綴更貴氣

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編輯／Emily　圖／翻攝自disneyparks.disney.go.com、IG@6.7maniac、twitter@WD23_Studios

迪士尼的經典卡通《仙履奇緣》在今年迎來70周年，為了紀念和慶祝，美國奧蘭多的迪士尼樂園宣布，要將標誌性建築「灰姑娘城堡」進行全面翻新！在搶先公布的概念照中，城堡外牆會重新漆上浪漫的粉紅色，屋頂變成比較深的經典藍，與耀眼的金色做搭配，整體更有皇家氣息。

▲迪士尼灰姑娘城堡翻新。（圖／翻攝自disneyparks.disney.go.com）

「灰姑娘城堡」是美國奧蘭多迪士尼樂園「魔法王國」（Magic Kingdom）裡面的招牌建築，遊客們經常打卡合影，城堡裡面可以參觀，還能與公主見面。這個重要的景點將開始進行外觀翻新，預計會持續到夏天。

這座城堡原先是灰藍配色，建築上半部的粉色也不太明顯，從公布的未來概念圖中可以看到，重新改造、變身後，會將外牆漆上美美的粉紅色，屋頂改成比較深的藍色，再搭配貴氣顯眼的金色點綴、裝飾，完成後就能重新夢幻登場！

▲迪士尼灰姑娘城堡翻新。（圖／翻攝自disneyparks.disney.go.com）

除了美國迪士尼樂園要翻新，日本迪士尼樂園則是規畫會有新的《美女與野獸》園區，先曝光的照片中《美女與野獸》城堡整座都是粉嫩色系，有粉紫色磚塊外牆，搭配玫瑰粉屋頂以及金色雕像裝飾，與灰姑娘城堡有不同的風格，讓人很期待正式開幕的樣子。

▲迪士尼灰姑娘城堡翻新。（圖／翻攝自disneyparks.disney.go.com）

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關鍵字：

灰姑娘, 仙杜瑞拉, 迪士尼樂園, 公主, 城堡, 迪士尼
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