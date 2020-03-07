等4個月也要買！YSL小銀條#112終於補貨到　加碼超時尚大理石盤預購禮

▲YSL超熱賣的夾星唇膏#10和小銀條#112，缺貨了4個月終於補貨到。（圖／記者張毓容攝，以下同）



記者張毓容／台北報導

YSL鐵粉、唇膏控們快來搶！一上市就被瘋搶，缺貨缺了4個多月的「小銀條」奢華緞面柔霧唇膏#112和「夾星唇膏」情挑誘吻星鑽蜜唇膏#10終於等到補貨了，快跟姐妹們去包回家，小心錯過這一波又要再等個把月。此外，為迎接即將到來的母親節預購會，YSL更加碼推出多項超吸睛預購禮，像是時尚IG風大理石收納盒和集結5款YSL人氣香氛的超精緻訂製小香禮盒，很值得帶回家收藏。

▲YSL 奢華緞面柔霧唇膏，#112蜜桃奶茶，NT$1,350。（圖／記者張毓容攝）



台灣還沒引進就引發眾多網友瘋狂詢問的「小銀條」奢華緞面柔霧唇膏，一上市就掀起超狂搶購風潮，尤其最熱賣色號、周杰倫《說好不哭》MV中女主角三吉彩花擦的#112蜜桃奶茶，甜美又性感的櫻花柔粉色，開賣3天就賣出1000支，被搶到全台零庫存大缺貨，歷經4個月，終於從法國空運補貨到。

「小銀條」除了外殼設計時尚，極為絲滑的柔霧質地注入護唇雙精華與維他命C、維他命E、濃縮新鮮石榴果萃取等多種保養成分，擁有顯色的絲絨霧感卻不卡紋不拔乾，也是大受歡迎的原因。

▲YSL 情挑誘吻星鑽蜜唇膏，#10豆沙玫瑰，NT$1,360。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）



除了小銀條」#112外，還有另一支大勢唇膏「夾心唇膏」情挑誘吻星鑽密唇膏#10也終於補貨了！上市一週就狂賣2000支，更被粉絲封為「最美最溫柔的豆沙玫瑰色」，被推為什麼場合都適合、任何妝容都百搭的必備款。

▲YSL母親節預購禮「情話本」共有浪漫粉、奢華金2種款式。



為迎接即將於3/12全台開跑的母親節預購會，YSL也特地打造7項超划算又精緻的預購禮，只要參加就有禮物拿。像是擁有浪漫粉、奢華金兩種顏色的夢幻「YSL情話本」，凡預約出席母親節預購會，且臨櫃任一消費，即可免費獲得。

▲YSL母親節預購禮「精美大理石收納盒」。



而又美又時尚的大理石收納盤，不管放在哪，隨手一拍都是IG網紅等級美照，出席預購會並任意臨櫃消費滿NT$12,000就能獲得，還加送極效活萃澎潤能量露10ml、名摸肌密去角質凝膠20ml。

▲YSL母親節預購禮「奢華訂製香水禮盒」。



消費滿NT$30,000可獲得的「奢華訂製香水禮盒」，黑底燙金LOGO包裝盒裝著5款同比例縮小的人氣香氛，包含：黑鴉片淡香精、慾望巴黎淡香水、自由不羈 淡香精、慾望巴黎星木蘭版、慾望巴黎淡香精，7.5ml的小香尺寸，隨身攜帶也很方便。

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