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Keanna首次受訪穿搭、保養秘密全公開　狂冒霸氣金句：女人並非附屬品

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▲《ET FASHION》專訪Keanna，分享對於女力的獨到見解 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專訪

PUMA SELECT x Charlotte Olympia首次跨界聯名，以「女力」為不變主軸邀請到Keanna（KT）現身演繹，鮮少在媒體前正式亮相的她，此次接受《ET FASHION》專訪，換上一身輕便運動裝以白T搭配緊身褲相當有星味，不理會外界的紛擾，Keanna笑著分享自己對女力的獨到見解：「當自己的國王，別當他人的公主」。

▲puma。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲PUMA 。（圖／品牌提供）

▲Keanna 以聯名白T ，NT$1,480；搭配DEVA by CHARLOTTE厚底鞋，NT$4,480；緊身褲，NT$2,480。（圖／品牌提供）

總是意外登上媒體版面的Keanna，這回受邀演繹PUMA SELECT x Charlotte Olympia聯名系列，不再掛上他人的名字而是以女力主角的身份獨自出鏡，Keanna頂著亮眼的紫色捲髮，一套輕便運動服配上緊實褲，腳踩DEVA by CHARLOTTE厚底鞋格外有星味，至於這算不算時尚初體驗？風趣的她笑稱：「我本來就蠻時尚吧！」走過許多紛擾，Keanna談起女力頗有獨到見解，她語重心長表示：「我覺得『女力』是一種處事態度，比如你遇到了挫折會一直很消極挫敗，還是很堅強去處理？這點每個人的看法不一樣。」短短一句話激勵粉絲和自己。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲puma。（圖／品牌提供）

▲Keanna私下就愛浮誇風，鉚釘、豹紋、流蘇、亮片元素都是最愛 。（圖／品牌提供）

不光如此，Keanna對於時尚眼光也與眾不同：「我私下蠻喜歡鉚釘、豹紋、流蘇、亮片這類元素，所以我朋友跟我出去也要穿得很誇張，但是我應該不會做任何改變。」Keanna語氣相當堅決，而後她也自信補充：「通常我喜歡的單品我朋友也會很喜歡，這麼說有點欠打。」說完還忍不住笑場，從不在意他人眼光的Keanna在女力這件事上拿捏得恰到好處。

▲Keanna。（圖／翻攝自keanna IG）

▲Keanna。（圖／翻攝自keanna IG）

▲Keanna 睡前保養注重小細節，手肘、膝蓋、腳踝也不放過。（圖／翻攝自keanna IG）

回到粉絲們感興趣的保養角度，Keanna一秒變回小女人：「基本的保養品很重要，然後我睡前都會吃維他命C補充膠原蛋白，然後是小細節的保養，像是手肘、膝蓋、腳踝保濕。」最後Keanna也不忘暖心喊話《ET FASHION》粉絲：「女人不是附屬品，不要管外界的眼光，在不去傷害別人的情況下努力做自己，還有記得當自己的國王，別當他人的公主」。

關鍵字：

Keanna, KT, 謝和弦, PUMA SELECT , Charlotte Olympia, 女力
fashion.net

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