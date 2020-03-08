髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

▲洗髮習慣決定髮質，以下5點要注意。（圖／翻攝自IG/aveda，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

洗髮說難不難，但隨便洗洗，不僅洗不乾淨，髮質更可能越洗越糟，魔鬼藏在細節中，看似平凡無奇的洗髮，原來水溫、手勢都很重要。

洗髮水溫一成不變

洗髮水溫也會影響後續造型，洗髮的時候記得最後一次沖水，水溫得調涼一些，這個步驟能讓毛鱗片閉合較好，頭髮也會相對柔順，後續的吹整造型也更好整理。

依髮質挑選洗髮精

洗頭重點應該在於洗頭皮，而不是洗髮絲。因此挑選洗髮精應該依照「頭皮」選定，簡單判定法如下，如果洗完頭，隔天頭皮就會出油，那麼就屬於油性頭皮；若兩天才出油，屬於中性，可以撐到三天的話，那就是乾性頭皮。

把頭髮堆在頭頂洗

洗髮正確步驟應該是先洗頭皮，再簡單帶過髮絲，很多人習慣把頭髮堆在頭頂揉洗，這樣的洗髮很容易讓髮絲打結，正確方式是將手指插入髮絲間，由上至下輕輕搓，沖水後會發現髮絲較不會糾結。

沒有完全淋濕頭髮

洗髮精要在頭髮完全濕透才能發揮最大效用，在頭髮還沒完全濕就急著洗，會發現洗髮精很難起泡，建議洗髮前最後是將頭皮沖過一遍，將髒汙油分初步去除，接著再洗頭比較容易起泡，也比較不會浪費洗髮精。

覺得護髮可有可無

護髮產品的能幫助閉合毛鱗片，閉合不好的話，日曬或是熱風吹整會忍容易傷髮質，等到髮質變差再用些免沖洗護髮來臨時抱佛腳，雖然短暫能撫平毛躁，長時間髮質還是有差。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App