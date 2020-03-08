米奇也能走「大人味」　粉色春櫻上身讓家花意燦漫

▲TOAST推出米奇春季聯名系列，不過重的童趣味，適合大人風格。（圖／TOAST提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

米奇總是會激發人心中柔軟的一塊，無論你的年齡是什麼，然而台灣居家設計品牌 TOAST，也總是會激發出米奇所代表的童趣風格，最「大人味」的一面，近期又與米奇攜手推出 2020 春夏的第一波新品，以櫻花為基本色調推出的限量款，把春天帶進家中，即使外頭肺炎的恐懼肆虐，似乎在家也能擁有好似春天的美麗心情。

近期推出的米奇春櫻漫舞香氛機，是採用該品牌旗下的 KETTLE 系列為基礎，有如水壺般的簡單造型，俐落低調可融入絕大部分居家風格，將春櫻的元素放置其中，具有滿滿的季節感，使用時只要打開上蓋，加入適量的水至指示水線高度，滴入 4-5 滴精油蓋回上蓋，向下輕壓機身即可啟動，操作方便，一下便可滿室馨香。

而另一款SCENE 隨身玻璃茶瓶 ，也融入米奇元素，但更為低調，無論是外出攜帶或是在辦公室使用，都無損你的大人成熟味，墨綠與粉色的新款色系，上有「山水」與「森林」的意象，玻璃瓶身不易吸附味道，透過各式現泡的茶飲、 果實飲、氣泡飲，呈現出不同光影與色彩。

不鏽鋼濾網的孔洞還有獨特的山形設計 ，附同色系防撞隔熱矽膠套，瓶口也有附有可過濾的球形濾網，氣密設計的瓶蓋，即使平放於冰箱也不會溢出。

近期HOLA推出的迪士尼聯名系列，則直接表現得可愛，奇奇蒂蒂的抱枕，以及小鹿斑比的居家商品如地墊等，都以粉色為底帶出春天氣息，在家中放鬆享受季節，也是不錯的選擇。