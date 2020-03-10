《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@ost_love、styleshare.kr

人氣卡通《庫洛魔法使》經常推出許多夢幻聯名，這次和以前合作過的韓國飾品品牌OST再度聯手，推出最新系列。有小櫻歷代變身器造型的項鍊、耳環、吊飾，包裝附上庫洛牌，看了完全勾起兒時回憶，還有以小櫻與知世為靈感設計的花朵造型飾品，揪閨蜜一起戴也很浪漫。

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#小櫻變身器系列

小櫻掛在脖子上的鑰匙就是變身器，在封印解除後會變成魔杖。最新版的「夢之杖」造型是星星加上翅膀，非常夢幻唯美，「夢之杖」系列有項鍊、耳環、手環、戒指，售價皆為39,900韓元（約台幣1,006元）。

另外還有小櫻歷代變身器的吊飾，有三個版本，包裝是可愛的庫洛牌。吊飾售價12,900韓元（約台幣325元）。

#手錶系列

手錶系列有三款，分別是金、銀、玫瑰金三種，錶面有魔法陣圖案，並鑲了不同顏色的小鑽表示時間，戴起來閃亮耀眼。手錶售價22,900韓元（約台幣577元）。

#庫洛牌項鍊

這系列項鍊上面掛了小小庫洛牌和變身器吊飾，有三個款式，盒子包裝裡還搭配了庫洛牌，完全勾起對卡通的記憶。項鍊售價19,900韓元（約台幣502元）。

在 Instagram 查看這則貼文 OST（@ost_love）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 上午 4:00 張貼

#小櫻、知世花朵系列

以主角小櫻為靈感設計的飾品，是粉紅色櫻花造型，一起搭配的是以好朋友知世在卡通中演唱的插曲〈夜の歌〉為靈感的紫色花朵造型。這系列有出耳環、項鍊、手鍊和戒指，售價皆為29,900韓元（約台幣754元）。

另一個韓國飾品品牌clue則是和迪士尼皮克斯的《玩具總動員4》合作，推出新角色叉奇、巴斯光年、三眼怪的聯名錶，錶面全是黑色，加了星星、行星等宇宙元素，叉奇款的錶帶是黑色皮質，其他三款則是金屬錶帶，戴起來低調可愛，不用擔心太幼稚。售價皆為59,900韓元（約台幣1,511元）。

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