愛花成「痴」的少女們不只浪漫　還有這5個可愛特質

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漂亮的鮮花除了放著好看之外，幾乎沒什麼其他的用處了，不管男生、女生，時下的年輕人更喜歡有實際價值的東西，但是有些女孩們依然愛花成痴，巴不得每天都有人送她一束鮮花，甚至足以左右心情，也比一般人更加了解一些花的種類、花語以及保存方式，其實這些女孩並不是不切實際，一起來看看她們有哪些特質：

＃浪漫主義者

喜歡花的女孩們大部分都是一位浪漫主義者，情感豐富，也很多愁善感，為人真切且對身邊的人極其貼心，不只喜歡收到驚喜，也很喜歡製造驚喜，開心、難過都寫在臉上，有時更表現的極端，卻是會讓人感覺相當溫暖的人。

＃容易過於激動

豐沛的情感有時難以掩蓋，所以容易表現得過於激動，有時甚至有點大驚小怪，經常慌慌張張，例如看劇的時候會一股腦陷入情緒，跟著主角一起哭一起生氣。

＃服裝穿搭很有一套

喜歡花的女孩們對於漂亮的衣服更是完全沒有抵抗力，平時會花許多心力、金錢在治裝方面，很有一套自己的穿搭風格，也是身邊朋友們的時尚icon。

＃對美感特別講究

因為喜歡任何美的事物，所以習慣把生活周遭都佈置出屬於自己的美感，對於自己的空間非常講究，通常會將房間佈置得十分有設計感。

＃容易同情心氾濫

看待別人的事都像是自己的事一樣，會為不公的事感到忿忿不平，也會為他人悲慘的遭遇感到鬱悶難耐，不管是身邊的親朋好友，還是社會上互不認識的陌生人，都樂於給予幫助，但有時也會搞得自己情緒起伏很大，做出能力之外的事。

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