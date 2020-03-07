乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

▲乾洗手使用便利，選購幾點需要留意。（圖／Unsplash）

文／T編

疫情來勢洶洶，除了公共場所戴口罩避免飛沫感染，勤洗手才是防止接觸感染的不二法門。現代人生活忙碌，洗手會受時間、場地限制，很多人會選擇攜帶乾洗手來幫助殺菌，但乾洗手要怎麼挑、怎麼用才有效？更有一些人不適合用，以下幾點請留意。

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酒精濃度需足夠

坊間乾洗手產品許多，有的宣稱添加抗菌精油、天然成分，更強調加入維他命Ｅ等滋潤配方。但就醫生角度而言，酒精濃度需達70-75%才是選購重點，並注意其他添加內容物是否會稀釋酒精濃度，否則使用也是白做工。

3種人避免使用

乾洗手中的酒精成分會使肌膚乾燥或是刺激感，酒精揮發同時也會帶走手部水分，因此乾洗手別使用過度，太頻繁有可能傷害手部肌膚，像是雙手皮膚炎、肌膚敏感或是肌膚有小傷口者，都該盡量避免。

別曝曬陽光下

乾洗手保存也要留意，盡量避免曝曬在陽光底下，以免酒精揮發變成水，只要放在陰涼處即可。經研究證實，乾洗手不能取代洗手，使用後仍有病菌殘存，最有效的洗手方式，還是濕式洗手，但乾洗手的便利性是無庸置疑的。

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