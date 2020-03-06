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LV第一支香水已經近百歲！同名復刻版登場　是繁盛花朵的氣息

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▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲LV推出全新香水「Heures d'Absence」。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）在2016年重啟香水之路，從一開始的7款，陸續加入更多香氣，進入2020年，當然要有新味道，於是推出第11款、名為「Heures d'Absence」的香水，以繁盛的新鮮花朵演繹，適合春天的心情。

「Heures d'Absence」這個有點難記的名字，其實和1927年LV的第一支香水同名，源自1920年代路易威登家族在法國塞納-馬恩（Seine-et-Marne）的鄉村別墅，是不是很有意義？

▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲1927年，LV的第一款香水「Heures d'Absence」，瓶身上刻著飛機翱翔。

90多年前的1920年代，客用機逐漸發展，構築了新的旅行模式，對於骨子裡流著旅行血液的LV來說，一定要好好發揮，因此1927年的「Heures d'Absence」香水，瓶身鐫刻著一架翱翔天際的飛機，外盒則有公里數標記，紀念了時事，也喚起度假慾望。

只可惜當年的香水配方遺失，如今沒人知道它的味道，往好處想，也給了現在LV的調香大師Jacques Cavallier Belletrud更寬廣的空間想像，重新詮釋出2020年版的「Heures d'Absence」。

▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲LV香水。（圖／品牌提供）

▲2020年的「Heures d'Absence」香水，揉合五月玫瑰、含羞草等多種花朵。

他揉合了繁複多樣的花朵，有來自格拉斯的芬芳茉莉花、輕快的中國雙瓣茉莉、五月玫瑰，再加入清爽的含羞草、若有似無的覆盆子、香草香調等，最後以一抹斯里蘭卡檀香木和麝香收尾，讓香味變得性感悠長。

「Heures d'Absence」有200ml、100ml，以及適合旅行的4支裝7.5ml，春天換上新香氣，就算暫時不能旅行，也一樣愉悅開心。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 香水, Heures d’Absence
fashion.net

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