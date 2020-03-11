人緣好卻有「外向孤獨症」　用3招擺脫孤單

▲就算朋友再多也無法讓妳擺脫孤單，妳也是「外向孤獨症」的人嗎？（圖／翻攝PAKUTASO）

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在現代，孤獨有很多定義，個性內向、不善與人溝通的人，會感到孤獨是很正常的，但妳可知在朋友眼中開朗、愛幫助別人的妳，即使人緣很好，但卻總感到孤身一人，時常有強顏歡笑的感覺，有可能妳也是孤獨症「患者」，稱為外向孤獨。

▲人來人往，卻少有人走進妳的心裡。（圖／翻攝自pexels，以下同）

先靜下來好好想想，下列是否符合妳的情況，「會因為別人一句話而傷心，但不會當下顯露出來，甚至還會回開玩笑或面帶笑容」、「懂得開導別人，是朋友眼中的心靈導師，卻又時常懷疑自己」、「時常想幫助人，希望對方開心，自己難過時卻找不到人安慰」、「常想起傷感過去，對現狀也有些不滿，但不知如何形容，常沒理由的哭泣」。

▲常莫名的想哭泣，卻又不知原因為何。

「外向孤獨症」其實只是個形容詞，並不是醫學上認定的疾病，而是一個複雜社會化的環境，所出現的心理狀況，雖然玩樂不缺，別人總走不進妳的心裡世界，久而久之就會感到悲觀，甚至會孤獨到不知所措、無法排解。

3種方式能讓妳改善這種心裡狀況，試著做做看吧。

不要怕別人知道妳的真我

該生氣就生氣，或是坦率表達妳對這件事不舒服，總是自己吃下悶虧是不健康的，有時顯示一下妳脆弱的一面，告訴別人妳也會受傷。

▲別總擺出一副堅強的樣子，適時地告訴別人妳也會受傷。

信任可以託付的朋友

每個人都需要至少一個最好的朋友，能傾聽妳的秘密與不滿，接受妳的任性跟公主病的一面，但想要有這樣的人陪在妳身邊，妳必須先付出妳的「信任感」，相信對方也會真誠地對待妳，才能找到真正的知己。

▲別讓過往的回憶影響妳現在的生活。

過去不是現在

或許妳對於過去某段生活感到緬懷或厭惡，然而屬於那段時光已經過去，好好地往前看才是唯一的做法，活在過去只會讓妳錯失現在的美好，好好振作起來吧。