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睡得好增進免疫力！absolution「療癒卸妝膏」給你一夜好夢

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▲▼absolution療癒卸妝膏，給你一夜好夢 。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲療癒保養正夯，有校減緩不安與壓力。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情延燒，抗菌已成第一要務，除了吃對東西增建免疫力，醫師建議放鬆心情也同樣重要。保養若能同時減緩壓力與焦慮，更是一舉兩得。像是absolution推出藍艾菊香凝卸妝膏，專為睡前的冥想時刻打造，幫助您擺脫一天的所有煩惱。

▲▼absolution療癒卸妝膏，給你一夜好夢 。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲absolution 藍艾菊香凝卸妝膏，50ml，1,150元。

藍艾菊又稱為摩洛哥洋甘菊，幾世紀之前即出現在植物藥典中。藍艾菊的葉子進行蒸餾後，會產生如銀河般耀發深藍色澤的精油，其精油富含母菊天藍烴，能為肌膚帶來良好的安撫效果。香甜氣息，營造平靜放鬆氛圍。

卸妝就如同卸下一天的疲憊，藍艾菊香凝卸妝膏，少量即可卸除全臉彩妝與外在環境汙染。結合關鍵成分藍艾菊、椰子油、印度大風子與多種植物活性成分，清潔肌膚同時鎮定舒緩肌膚不穩定膚況。

▲▼absolution療癒卸妝膏，給你一夜好夢 。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲absolution 全能上癮精露滾珠筆，9ml，1,100 元。

除了療癒放鬆的卸妝膏，absolution更推出多功能精露滾珠筆，融合27種來自天然、有機植物的油脂及花朵萃取物，一次解決肌膚問題。小巧設計，隨身攜帶使用超便利，提供肌膚必要營養，一掃乾燥、減緩肌膚敏感反應及改善膚色暗沉。


▲▼absolution療癒卸妝膏，給你一夜好夢 。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

滾珠筆可使用在雙頰，幫助肌膚潤澤保濕，上妝時也可局部打亮，呈現自然光澤。以護唇膏使用方式塗抹於唇部，滋潤唇部，唇周一併滾動按摩，減緩嘴角暗沉。法令紋處以八字按摩，撫平紋路。也可塗抹指緣及雙手，潤澤乾燥手部肌膚，讓雙手柔滑細緻有光澤。

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關鍵字：

卸妝膏, 療癒, 精油, 精露, 睡眠
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