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Dior雪晶靈彩妝飄仙氣！櫻花浮雕蜜粉餅、眼影盤　美到捨不得用

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▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 2020雪晶靈限定彩妝以「粉櫻飛舞」為靈感，打造出浮雕著櫻花花瓣的高顏值彩妝系列。（圖、影／記者張毓容攝）
記者張毓容／台北報導

每年春季必搶的Dior迪奧雪晶靈限量彩妝系列，以獨特細膩的粉色光澤大受歡迎，而今年不只粉嫩更夢幻！「2020粉櫻飛舞系列」將日式庭園中櫻花盛放的動人景緻幻化成3款經典人氣商品，讓眼眸、雙頰到唇部全能染上柔美的櫻花粉嫩色澤，打造出浪漫又清新的仙氣妝容，浮雕著彩色櫻花花瓣的蜜粉餅和眼影盤更擁有高顏值，美到讓人捨不得用。

此外，Dior更同步推出第一款可一次達成亮白、鎖水、勻亮、遮瑕等多種功效的雪精靈水霧光粉餅，上妝同時更注入亮白保養。

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 輕透光燦礦物蜜粉餅 粉櫻飛舞版，9g，NT$2,100。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

擁有修飾膚質、打亮、等多功能用途的經典礦物蜜粉餅，在網上一直擁有大批愛用粉絲，這次雪晶靈限定系列更讓日式庭園裡紛飛的櫻花花瓣一躍而上，美到像仙女用的！以粉白、珊瑚粉、粉紅、櫻花等多種櫻花柔美色彩打造出細膩粉嫩光澤。可單色使用於局部打亮或打造粉嫩紅暈好氣色，也可混色使用，柔嫩膚質同時更帶出透粉光澤。

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 經典五色眼影 粉櫻飛舞版，NT$2,450。（圖／記者張毓容攝）

同樣飄著櫻花花瓣浮雕的「粉櫻飛舞版」五色眼影，結合緞光與霧感兩種質地和深淺漸層變化的粉色系，將櫻花花瓣、花蕊、枝幹等色彩轉化為雙眼上的粉嫩光暈。左上淺粉色可為眼妝打底，霧面質地的珊瑚粉、藕粉色和櫻花粉可隨意疊加暈染，最後再以中間的裸色緞光打亮眼頭眼下，就能打造溫柔無害的仙氣眼妝。

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲Dior 豐漾俏唇蜜 粉櫻飛舞版，6ml，NT$1,200。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

超人氣的俏唇蜜也推出「粉櫻飛舞版」，清新粉嫩的粉櫻色揉合細緻珠光，一抹就有透潤感粉色霓光，單擦疊擦都甜美。

▲Dior櫻花浮雕蜜粉餅　美到捨不得用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供） 

▲Dior 雪晶靈透亮水霧光粉餅，SPF10/PA++，12g，NT$2,450。（圖／品牌提供）

上妝同時兼具亮白功效的雪晶靈系列底妝，繼2017年推出「雪精靈透亮UV粉餅」廣受好評後，今年全新打造出可同時達到亮白、鎖水、勻亮、遮瑕一拍到位的「雪晶靈透亮水霧光粉餅」。蘊含「雪絨花複合物」的亮白與高效保濕力及「日本當歸根萃取」，可改善暗沈、校正膚色，縮減到微米大小的超細緻粉體能均勻貼肌膚，平滑膚質、高度遮瑕、抹去油光，霜狀質感一抹變為清新水霧光感。

水霧光粉餅更附有專為其打造的全新雙面粉撲，兩種不同質地面能創造出不同妝效，天鵝絨面可打造自然光感的水霧光底妝；而彈性海綿面則能創造高遮瑕效果的精緻柔霧妝感。

►2020神級美白新品！Dior乾肌亮白神水、Kiehl’s發光精華變安瓶

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彩妝, 彩妝品, 美妝, Dior, 迪奧, 雪晶靈, 限定, 限量, 櫻花, 蜜粉餅, 眼影, 俏唇蜜, 粉餅
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