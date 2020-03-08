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職業不因「女」字開頭而更偉大　LEVI'S、GEORG JENSEN大談女力

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記者王則絲／綜合報導　圖／品牌提供

隨著女權意識逐漸被注意並重視，將每年3月8日定為國際婦女節，更讓大家藉此機會莫忘平等的珍貴，也提醒未來還有長遠的路。許多品牌便透過推出特別企劃、分享女力故事或是優惠活動來展現對此議題的關注，以下就一起來看看：

▲38婦女節女力。（圖／品牌提供）

首先，看到美式丹寧品牌LEVI‘S，雖然品牌以偏陽剛、帥氣的形象為主，但其實他們一直以來都持續於全球同步響應女力運動，今年則為迎接38婦女節，特別邀請4位來自世界各地的卓越女性，分享自己的故事，拍攝了下方的這一段觸動人心影片，同時強調，女性的成就，不應身為女性而變得更偉大，就像總統就是總統，不是女總統；賽車手就是賽車手，不是女賽車手。 

我不是『女』滑板手，我是滑板手；
我不是『女』記者，我是記者；
我不是『女』音樂製作人，我是音樂製作人；
我不是『女』電腦科學家，我是電腦科學家。

不管從事什麼行業，本就不應該因不同的性別而產生不同的觀感，更何況是影片中普遍被認為多數是男性從事的工作，人們總習慣在前面加上「女」字來形容，以表示女性從事哪類型的職業顯得更偉大、更厲害，但是身為當事人，是會感到不被尊重的，不需要強調性別，也不需要開特例，盼社會能戰勝對於女性的刻板印象。

而丹麥皇室精品品牌 GEORG JENSEN 喬治傑生也特別為了2020 38婦女節，奉上品牌內4位傑出女性設計師們的故事：Vivianna Torun（薇薇安朵蘭）、Nina Koppel（妮娜古柏）、Regitze Overgaard（蕾姬﹒歐芙嘉）及 Jacqueline Rabun （賈桂琳芮賓），不僅有天份、有抱負，更把理想付諸實現。

▲38婦女節女力。（圖／品牌提供）

她們為品牌創造出了永垂千史的多項經典代表作，將自己的設計理念及對社會的理想，完美置入於喬治傑生每件作品中。她們的堅強勇氣與創意靈感正是現代女性最佳的典範，尤其在今日，一顆堅強、溫暖的心及樂觀正面的態度，是每個人都需要的正面能量。

▲38婦女節女力。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

38婦女節, 女力, 女權, LEVI’S, levi’s, georg jenson
fashion.net

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