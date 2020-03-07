fb ig video ETtoday search mobile

歐盟最慘、台灣損失逾30億！新冠肺炎導致全球服裝產業虧損1.5兆元

> >

編輯／Duke

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴及全球，不論是觀光業，亦或是紡織與服裝產業都受到巨大的衝擊。根據聯合國的統計，因疫情影響，全球經濟損失近美金500億元（約台幣1.5兆元），而紡織與服裝產業佔美金15億元（約台幣450億元）以上，其中歐盟最為慘重，損失將近美金5.4億元（約台幣162億元），台灣則為美金1.02億元（約台幣30.6億元）。

由於大陸為世界工廠，幾乎所有紡織與服裝產業都會設點於此，因此聯合國貿易與發展部門的學家便展開深度討論，並針對新冠肺炎對產業造成的影響做出評論，聯合國貿易與發展部門主任潘蜜拉（Pamela Coke-Hamilto）表示，歐盟在紡織與服裝產業受到影響最大，其次為越南、土耳其、台灣以及美國。

▲新冠肺炎影響服裝產業。（圖／翻攝自Unsplash、IG@zara）

▲紡織與服裝產業對歐盟影響最大。（圖／翻攝自Unsplash）

另外，經濟學家亞歷山德羅尼西塔（Alessandro Nicita）解釋為何歐盟受到的影響最大，他說：「歐盟與中國大陸的供應商有著高度融合，像是法國、義大利、西班牙等服裝產業發達的國家，都需要大陸作為面料與紗線的中介，進而製造出拉鍊、鈕扣以及其他的配件。」因此若是新冠肺炎無法獲得控制，將會對全球經濟帶來空前的災難。

▲新冠肺炎影響服裝產業。（圖／翻攝自Unsplash、IG@zara）

▲新冠肺炎影響服裝產業。（圖／翻攝自Unsplash、IG@zara）

▲歐洲國家服裝產業發達。（圖／翻攝自Unsplash、IG@zara）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, 紡織與服裝產業, 聯合國, 經濟損失, 世界工廠
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

多吃香菇增加免疫力！中醫師分享3款家常湯品　提升身體穩定度

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用

Keanna首次受訪穿搭、保養秘密全公開　狂冒霸氣金句：女人並非附屬品

Keanna首次受訪穿搭、保養秘密全公開　狂冒霸氣金句：女人並非附屬品

凱特王子妃一件白大衣穿12年！　從小姐變三寶媽身材沒走樣 蔡依林側躺露逆天長腿！「豹紋＋網襪」超狂造型以為新專輯封面 等4個月也要買！YSL小銀條#112終於補貨到　加碼超時尚大理石盤預購禮 迪麗熱巴筷子直腿引熱議！勤練居家運動3招，兩周就能改善肌肉壯腿 38女人節妳該擁有的4種享受！大口吃蔬食、放鬆之旅　找回愛自己的感覺 「奇蹟般的精華霜」24小時暴風特價588元！沒廣告、包裝普通　竟能熱賣數十年 孫芸芸露鎖骨性感又青春　同一套搭寶格麗珠寶秒變貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面