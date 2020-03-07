歐盟最慘、台灣損失逾30億！新冠肺炎導致全球服裝產業虧損1.5兆元

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新冠肺炎（COVID-19）疫情擴及全球，不論是觀光業，亦或是紡織與服裝產業都受到巨大的衝擊。根據聯合國的統計，因疫情影響，全球經濟損失近美金500億元（約台幣1.5兆元），而紡織與服裝產業佔美金15億元（約台幣450億元）以上，其中歐盟最為慘重，損失將近美金5.4億元（約台幣162億元），台灣則為美金1.02億元（約台幣30.6億元）。

The slowdown of manufacturing in China due to the #COVID19 outbreak is disrupting world trade and could result in a $50 billion decrease in exports across global value chains, according to new UNCTAD estimates. ➡ https://t.co/GsRbia9VRS pic.twitter.com/BVWxuirLOF — UNCTAD (@UNCTAD) March 4, 2020

由於大陸為世界工廠，幾乎所有紡織與服裝產業都會設點於此，因此聯合國貿易與發展部門的學家便展開深度討論，並針對新冠肺炎對產業造成的影響做出評論，聯合國貿易與發展部門主任潘蜜拉（Pamela Coke-Hamilto）表示，歐盟在紡織與服裝產業受到影響最大，其次為越南、土耳其、台灣以及美國。

▲紡織與服裝產業對歐盟影響最大。（圖／翻攝自Unsplash）

另外，經濟學家亞歷山德羅尼西塔（Alessandro Nicita）解釋為何歐盟受到的影響最大，他說：「歐盟與中國大陸的供應商有著高度融合，像是法國、義大利、西班牙等服裝產業發達的國家，都需要大陸作為面料與紗線的中介，進而製造出拉鍊、鈕扣以及其他的配件。」因此若是新冠肺炎無法獲得控制，將會對全球經濟帶來空前的災難。

▲歐洲國家服裝產業發達。（圖／翻攝自Unsplash、IG@zara）

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