歐盟最慘、台灣損失逾30億！新冠肺炎導致全球服裝產業虧損1.5兆元

編輯/Duke

新冠肺炎(COVID-19)疫情擴及全球,不論是觀光業,亦或是紡織與服裝產業都受到巨大的衝擊。根據聯合國的統計,因疫情影響,全球經濟損失近美金500億元(約台幣1.5兆元),而紡織與服裝產業佔美金15億元(約台幣450億元)以上,其中歐盟最為慘重,損失將近美金5.4億元(約台幣162億元),台灣則為美金1.02億元(約台幣30.6億元)。

The slowdown of manufacturing in China due to the #COVID19 outbreak is disrupting world trade and could result in a $50 billion decrease in exports across global value chains, according to new UNCTAD estimates. ➡ https://t.co/GsRbia9VRS pic.twitter.com/BVWxuirLOF