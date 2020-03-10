CDGＸVans Lampin再次補貨！搶眼滿版Logo　黑白基調超好搭

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由時尚教母川久保玲創立的COMME des GARÇONS擁有許多支線，其中主打縮寫字體設計的CDG，去年多次與Vnas進行合作帶來多雙聯名鞋款後，更在12月推出以Lampin為主軸的聯名鞋款，如今這雙運用滿版CDG字體設計的鞋款，近期再度迎來補貨，並且已於CDG官網上架。

▲CDG與Vans在去年12月首度推出聯名鞋款Lampin。（圖／翻攝自IG@cdgcdgcdg）

歷史悠久的Vans至今推出多雙經典鞋款，像是Old Skool、SK8-Hi、Authentic等，Lampin則是1990年代的經典滑板鞋，此次雙方透過簡單的黑、白色調與簡約線條，搭配滿版CDG字樣拼接麂皮，使視覺上擁有強烈的對比感，因此不論是牛仔褲、短褲，亦或是裙子都相當適合。





▲設計主打黑、白色調與簡約線條，並搭配滿版CDG字樣。（圖／翻攝自CDG官網）







▲不論是搭配牛仔褲、短褲或是裙子都相當適合。（圖／翻攝自CDG官網）

COMME des GARÇONS CDG攜手Vans打造的Lampin聯名鞋款，目前已於CDG官網上架販售，定價為日圓16,500元（約台幣4,600元），不過，CDG官網僅送貨至日本當地，有興趣的朋友，可能要透過代購或是集運的方式購得囉。

與此同時，CDG也發布了一件起源於1980年代的Staff Coat長版大衣，並採用極具保暖效果的羊毛製成，而背後則是印上「Printemps-Été 1986 COMME des GARÇONS」字樣點綴，使其散發出簡約又不失時尚的風格。此款Staff Coat長版大衣同樣可於CDG官網購得，定價為日圓55,000元（約台幣15,400元）。

▲Staff Coat長版大衣採用羊毛與尼龍製成。（圖／翻攝自CDG官網）

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