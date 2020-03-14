LEVI'SＸ《任天堂》最強牛仔單品！刺繡短外套、托特包　瑪莉歐粉準備掏錢啦

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才剛結束與FACETASM、BAPE（A Bathing Ape）的合作，Levi’s便馬不停蹄進行下一個企劃，近日Levi’s宣布攜手知名遊戲商任天堂（Nintendo）旗下經典的「超級瑪利歐」推出聯名系列，並以瑪利歐、蘑菇、硬幣、星星等刺繡設計，帶來許多膾炙人口的單品，各位超級瑪利歐的粉絲，4月1號記得要到指定專賣店購買喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Levi's（@levis）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 上午 10:56 張貼

▲Levi’s宣布攜手任天堂打造超級瑪利歐聯名系列。（圖／翻攝自Fahion Press）

Levi’s X 任天堂超級瑪利歐系列，一共推出多項單品，包括牛仔外套、帽T、T-Shirt、牛仔長褲、牛仔短褲、吊帶褲以及托特包，其設計部分採用遊戲中經典的元素，亮點單品則有繡上瑪利歐、蘑菇、硬幣的短版牛仔外套、501系列牛仔短褲以及擁有Levi’s經典海鷗線口袋的托特包。

▲該系列推出多項單品，包括帽T、T-Shirt、牛仔長褲以及吊帶褲。（圖／翻攝自Fahion Press）

▲繡有瑪利歐、蘑菇、硬幣的短版牛仔外套。（圖／翻攝自Fahion Press）

▲501系列牛仔短褲上，擁有瑪利歐圖案與Super Mario字樣。（圖／翻攝自Fahion Press）

▲擁有Levi’s經典海鷗線口袋的托特包。（圖／翻攝自Fahion Press）

另外，根據官方發布的消息指出，此次的聯名系列將於4／1在Levi’s官網與指定專賣店販售，定價則尚未公布。

與此同時，New Balance也邀請Levi’s對旗下五年復刻一次的「鞋王」M1300JP進行設計。此次Levi’s將自家著名的牛仔布注入M1300JP的鞋身中，並配合麂皮、皮革Logo創造層次感，最後將整雙鞋交給位於美國緬因州的工廠，進而強調鞋款擁有純正的「Made in USA」血統。

▲New Balance邀請Levi’s對M1300JP進行設計。（圖／翻攝自Levi’s）







▲該鞋款由麂皮、皮革、牛仔布以及橡膠等材質組成。（圖／翻攝自Levi’s）

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