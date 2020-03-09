BALENCIAGA又有驚人之作！「手錶手環」看不到時間卻要價3萬元

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從創立Vetements開始，再到擔任Balenciaga（巴黎世家）的創意總監，Demna Gvasalia一直以來都是個風格大膽的設計師，這點在剛落幕的Balenciaga 2020秋冬大秀中就能看出端倪，如今一款以手錶為靈感打造的「Time Bracelet」手環，再次印證Demna Gvasalia的前衛作風。

▲Balenciaga推出義大利製的手錶手環。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

全新推出的Time Bracelet維持Balenciaga一貫的高品質，採用黃銅與不繡鋼製成，設計上，不但使用精湛的雕刻塑造成手錶造型，還注入品牌代表性的「BB」浮雕以及「Balenciaga」字樣為設計主軸，最後在鍊帶上加入安全扣以防手還掉落。另外，官方表示每款手環都配有Balenciaga的防塵袋與專屬盒子。

▲以品牌代表性的BB浮雕與字樣為設計主軸。（圖／翻攝自Balenciaga官網）







▲在內側加入安全扣以防手環掉落。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

目前該手環已於Balenciaga官網與Farfetch等指定零售商開賣，配色有金、銀兩色供各位選擇，定價為美金995元（約台幣29,850元）。

此外，為了迎接夏天的到來，近日Demna Gvasalia特地對火紅的Track.2球鞋外官進行改造，推出符合夏季的Sandal涼拖鞋。其中，該鞋款穿脫方便，以魔鬼氈固定，後根與魔鬼氈上的Logo則凸顯該鞋款出自Balenciaga，目前共有白、粉、黑三色可選擇，定價為美金595元（約台幣17,850元）。

▲Demna Gvasalia將Track.2改造成涼拖鞋。（圖／翻攝自Balenciaga官網）

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