星・變美／全智賢出道近20年都沒變！超強5招凍齡法養出白嫩少女肌

▲女神全智賢睽違3年多終於即將回歸，即將奔4的她肌膚依舊好到發亮。



記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@giannajunfp、@junjihyun_81

憑著憑電影《我的野蠻女友》、戲劇《來自星星的你》紅遍全亞洲的韓劇女王全智賢，自生完第2胎後久未在幕前露面，睽違3年多，近日確定將以《李屍朝鮮》第二季華麗回歸。

而今年38歲即將奔4又身為二寶媽的她，先前出席品牌活動狀態好到不行，身材、臉蛋都猶如剛出道的模樣，依舊散發少女味，尤其白嫩透亮的好肌膚，幾乎看不到歲月留下的痕跡，到底女神全智賢私下都怎麼保養？有什麼凍齡秘訣？原來全靠做好這5件事！

1.洗臉時間要快速



想要擁有好肌膚，做好清潔是最基本、也最關鍵的一步，有些人為了想把臉洗乾淨而花不少時間清潔，但全智賢認為，讓洗面乳等清潔產品停留在臉上的時間太長，反而會刺激肌膚，過度可能還會殘留髒污讓堵塞毛孔，所以她洗臉都很迅速。

2.美白不分季節



擁有白皙透亮水煮蛋肌的全智賢曾在訪問時透露，自己使用美白產品不分季節，一年四季都會用，除了美白保養品外，她就連底妝都會選有美白效果的，這樣就能隨時都在美白肌膚，是她很自豪的獨門美白小秘訣。

3.自創「美白掌溫法」



很重視美白的她，還自創了一創廣為人知的「美白掌溫保養法」，將美白產品均勻擦上臉後，用雙手貼著臉部利用掌心的溫度輕輕按壓全臉按摩，讓肌膚能更好的吸收美白產品，讓美白效果更好。

4.防曬絕不能少



不少女星平時工作幾乎每日上妝，所以沒有工作時就會盡量避免化妝，全智賢也是其中一人。她私下很少化妝，盡量讓肌膚多點休息時間，但因此她更注重防曬，只要出門就一定會先擦好防曬，尤其如果工作出外景，需要長時間曝曬在陽光下，就算上了妝，她也會定時將額頭、下巴、臉頰等更容易曬到的局部補塗防曬。

5.喝夠水加蔬果汁



為了維持健康好膚質，她每天都會喝至少2000cc的水，早餐也必喝一杯蔬果汁，促進新陳代謝，從內在也做好保養，同時還能幫助維持身材，全面調理出好狀態。

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