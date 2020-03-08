fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／全智賢出道近20年都沒變！超強5招凍齡法養出白嫩少女肌

> >

▲全智賢超強5招凍齡法。（圖／翻攝IG）

▲全智賢超強5招凍齡法。（圖／翻攝IG）

▲女神全智賢睽違3年多終於即將回歸，即將奔4的她肌膚依舊好到發亮。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@giannajunfp、@junjihyun_81

憑著憑電影《我的野蠻女友》、戲劇《來自星星的你》紅遍全亞洲的韓劇女王全智賢，自生完第2胎後久未在幕前露面，睽違3年多，近日確定將以《李屍朝鮮》第二季華麗回歸。

而今年38歲即將奔4又身為二寶媽的她，先前出席品牌活動狀態好到不行，身材、臉蛋都猶如剛出道的模樣，依舊散發少女味，尤其白嫩透亮的好肌膚，幾乎看不到歲月留下的痕跡，到底女神全智賢私下都怎麼保養？有什麼凍齡秘訣？原來全靠做好這5件事！

▲全智賢超強5招凍齡法。（圖／翻攝IG）

1.洗臉時間要快速

想要擁有好肌膚，做好清潔是最基本、也最關鍵的一步，有些人為了想把臉洗乾淨而花不少時間清潔，但全智賢認為，讓洗面乳等清潔產品停留在臉上的時間太長，反而會刺激肌膚，過度可能還會殘留髒污讓堵塞毛孔，所以她洗臉都很迅速。

▲全智賢超強5招凍齡法。（圖／翻攝IG）

2.美白不分季節

擁有白皙透亮水煮蛋肌的全智賢曾在訪問時透露，自己使用美白產品不分季節，一年四季都會用，除了美白保養品外，她就連底妝都會選有美白效果的，這樣就能隨時都在美白肌膚，是她很自豪的獨門美白小秘訣。

3.自創「美白掌溫法」

很重視美白的她，還自創了一創廣為人知的「美白掌溫保養法」，將美白產品均勻擦上臉後，用雙手貼著臉部利用掌心的溫度輕輕按壓全臉按摩，讓肌膚能更好的吸收美白產品，讓美白效果更好。

4.防曬絕不能少

不少女星平時工作幾乎每日上妝，所以沒有工作時就會盡量避免化妝，全智賢也是其中一人。她私下很少化妝，盡量讓肌膚多點休息時間，但因此她更注重防曬，只要出門就一定會先擦好防曬，尤其如果工作出外景，需要長時間曝曬在陽光下，就算上了妝，她也會定時將額頭、下巴、臉頰等更容易曬到的局部補塗防曬。

▲全智賢超強5招凍齡法。（圖／翻攝IG）

5.喝夠水加蔬果汁

為了維持健康好膚質，她每天都會喝至少2000cc的水，早餐也必喝一杯蔬果汁，促進新陳代謝，從內在也做好保養，同時還能幫助維持身材，全面調理出好狀態。

►星．變美／40歲金泰希貌如少女　保養祕訣竟是不化妝

►星．變美／《愛的迫降》高冷女徐智慧　彩妝「3招」圈粉無數

►Sandy吳姍儒代言照美到網讚：侯佩岑接班人　自曝每天必做3件事

關鍵字：

保養, 女星, 秘訣, 撇步, 方法, 保養法, 全智賢, 凍齡, 逆齡, 少女肌
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

孫芸芸逆天長腿全露！不經意秀「涼鞋＋白襪」神穿搭　網：太狂

走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿

走路姿勢錯誤也是腿粗原因！簡單做5個動作讓妳終結胖胖腿

楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極

奶油配色Off-White來了！裝上Air Jordan吊飾　躍升高顏值四代戰靴 乾洗手75%酒精殺菌力最強　這3種人最好不要用 瑪格羅比根本性感代名詞！這30個美艷造型讓人瘋狂愛上她 不運動也能瘦！　6個生活習慣養起來　苗條一直跟著你 Jessica日常妝畫法大公開！親授簡單7步驟　連Krystal都想學 迪士尼客製化娃娃獨一無二！依出生時的身高體重訂做　印上生日、姓名必收藏 寵物精品也趕潮！毛小孩帥穿Moncler羽絨背心、MISBHV帽T

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面