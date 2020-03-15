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出遊打包最容易多帶的三樣物品！必學讓「行李箱變大」的收納法

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編／Linda

每當說到旅行的麻煩事，「打包」就屬其中之一，總是對於要攜帶什麼有選擇障礙，最後就不小心把所有東西都放進行李箱。根據美國一家服裝服務機構最近的調查報告顯示，有高達62%的受訪者承認自己旅行帶超過所需，主要原因是大多數人都在要出發前24小時才開始打包，不但造成很大的心理壓力，甚至浪費了行李箱足足1/4的空間裝根本不會用到的東西！

▲出國打包。（圖／翻攝自Unsplash）

▲出國打包準備行李，該帶什麼單品是一門學問。（圖／翻攝自Unsplash）

專家建議可以好好利用空間放易混搭成多樣風格的單品，或換成小尺寸的行李箱，直接減少旅行上的負擔。

那到底哪些衣服是出遊往往帶超過或根本不會穿到的呢？答案是外套、長袖襯衫以及襪子。試著限縮到只攜帶一件百搭外套以及先確認好自己在什麼場合會穿到需要襪子的鞋子，帶足夠應付的數量即可。《ET Fashion》 整理出幾樣旅遊百搭款單品，讓你不再行李過重還是可以美美的。

皮革夾克

皮革夾克本身就是有型的代表，更是所有女孩出國最不可或缺單品，隨意內搭一件T-shirt或高領就很時髦！

連帽衣

連帽衣休閒舒服，從上飛機到落第都可以穿，展現隨性又帥氣街頭運動風。

鉛筆裙

超模Hailey Baldwin Bieber私著一直都是看頭，她身穿全白針織外套搭鉛筆裙，兼具舒適保暖作用又顯氣質。

黑白內搭

如果要說到最百搭的穿著，許多人的答案一定是黑白！全黑造型不僅顯瘦也絕不易有人察覺重複性，端看外搭的風格就可以百變。

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關鍵字：

打包術, 行李打包, 出國, 旅遊
fashion.net

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