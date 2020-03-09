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盤點《梨泰院Class》世路金句：「你不需要向別人說服你是誰」

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▲▼盤點《梨泰院Class》朴世路熱血金句 。（圖／翻攝自IG、FB） 

▲馬賢利被揭露變性人身分，世路對他溫情喊話，感動無數網友。（圖／翻攝自IG/danbam.official）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓劇《梨泰院Class》劇情漸入高潮，最新兩集更深入琢磨「甜栗夥伴」的與眾不同，像是因身分被排擠的金東尼和變性人馬賢利，一再撞擊著大家普遍認知的定位，世路：「你不需要向別人說服你是誰」，讓大家大噴淚，以下盤點世路金句，或許能讓你反思更多人生真諦。

▲▼盤點《梨泰院Class》朴世路熱血金句 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲世路帶人也帶心，甜栗員工互相扶持的感情讓人感動。（圖／翻攝自FB/JTBC Drama，以下同）

劇中沒什麼浪漫愛情，卻有著滿滿的熱血，劇中世路抱持著的信念和近乎死腦筋的耿直，或許是現實生活中遙不可及的夢想，讓追劇的大家也想跟著他的腳步，一步步扳倒對手。

1.人生在世要堅持信念。

▲▼盤點《梨泰院Class》朴世路熱血金句 。（圖／翻攝自FB）

▲世路靠著信念，一步一步邁向成功之路。

2.就算我生來一無所有，但我想擁有的東西很多。

3.你不要決定我的價值，我的人生才剛要開始，我要做所有想做的事！

4.忍耐這一次 、最後一次，就這樣一次又一次！雖然當下會很好過，可是那些忍讓會讓人改變。

5.我希望能替我的話語和行動賦予力量，不讓任何人招惹我和我的人，我不想被任何不當之事或任何人所擺布。我想過著能夠理所當然，主導自己的人生，不必為信念付出代價生活。

▲▼盤點《梨泰院Class》朴世路熱血金句 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲員工金東尼也有著國籍認同的問題。（圖／翻攝自IG/danbam.official）

6.我所認為的強大是來自於人，我所信賴的人會讓我更加堅定。

7.妳沒有做錯，妳只是盡力過自己的生活而已，我會讓妳辭職的。

▲▼盤點《梨泰院Class》朴世路熱血金句 。（圖／翻攝自IG、FB）

▲社會對於變性人，普遍存著歧視問題。（圖／翻攝自IG/danbam.official）

8.這件事沒有重要到你非得承受別人眼光，你不需要向別人說服你是誰。


 

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關鍵字：

梨泰院Class, 金句, 朴世路, 朴敘俊
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