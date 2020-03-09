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梅根火紅禮服散發自由喜悅　牽緊老公被酸「放開穿軍服哈利的手」

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▲▼哈利王子與梅根馬可 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子（右）與梅根一路十指相扣曬恩愛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國哈利王子和妻子梅根馬可3月底將退出王室，前日兩人於皇家亞伯特音樂廳舉辦的英國皇家海軍軍樂節活動亮相，是以王室成員身分出席的倒數第二場公開活動，梅根一襲約45,000元的斗篷式紅禮服，配上穿上紅色皇家海軍制服的哈利，不少網友讚登對，但另一派網友認為「很好萊塢」、「放開穿軍服哈利的手」。

▲▼哈利王子與梅根馬可 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子（左三）、梅根（左四）和皇家海軍樂隊開心寒暄。（圖／達志影像／美聯社）

從近日梅根返英國的穿搭，透露她對明亮色系服裝的喜愛，繼上回選擇維多利亞貝克漢設計的土耳其藍洋裝，前晚她穿上英國設計師品牌Safiyaa打造的火紅禮服、Aquazzura高跟鞋，搭配影集《慾望城市》女主角凱莉最愛的精品鞋品牌MANOLO BLAHNIK約42,000元紅色緞面晚宴包，耳際則戴上Simone Rocha花朵造型水晶耳環，而妝容則是她標誌性的煙燻妝。

▲▼哈利王子與梅根馬可 。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根穿Safiyaa火紅禮服、Aquazzura高跟鞋，搭配MANOLO BLAHNIK紅色緞面晚宴包。

梅根的紅色晚裝獲得好評，與穿海軍制服且胸口別上到阿富汗出勤表揚勳章的哈利王子，被網友讚美，感受到他們自由的快樂；但另一派則認為哈利穿著軍服，兩人不適合一路手牽緊緊。今（9日）是他們最後一次執行王室成員公務，將與威廉王子夫婦一同出席國協日慶典。

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關鍵字：

梅根, 哈利王子, MANOLO BLAHNIK
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