「豐臀金」家族小女孩「富養」　最愛高調Logo童裝

▲凱莉珍娜抱著女兒Stormi，母女倆都穿Dior。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

「豐臀金」金卡達夏家族生活各個高調，從不吝惜炫名牌、私人飛機，當然寵下一代也不手軟，她同母異父么妹凱莉傑納（Kylie Jenner），自創美妝品牌Kylie Cosmetics累積超過300億元身家，便替2歲女兒Stormi下單高級訂製服，連平日母女裝也是Dior等級，讓女兒從小就「富養」。

▲Khloe Kardashian女兒 True Thompson（左）穿著 Givenchy Kids服裝。（圖／翻攝khloekardashian IG）

▲卡戴珊家族成員Khloe Kardashian穿著Givenchy logo T恤。（圖／翻攝khloekardashian IG）

卡達夏家族三姊Khloe也不遑多讓，她與NBA球星湯普森（Tristan Thompson）快滿2歲的女兒True Thompson，也是名牌華服穿不完，近日小女孩穿著法國精品Givenchy Kids Logo 長袖T恤，媽媽Khloe也不能少，母女一同穿親子裝。

▲Givenchy Kids立體刺繡Logo T恤（左）9,280元，紅色洋裝13,780元。（圖／babyMADISON提供，以下同）



微風集團旗下複合童裝店babyMADISON，引進廣受歡迎的Givenchy Kids童裝，春夏依然是Logo元素當道，除了橫幅排版，亦推出箭頭貫穿、環狀的Logo圖樣，為童裝更添活潑味道，且男、女童在Givenchy均可找到潮流風格單品，讓想嘗試親子裝的家長不再燒腦。

▲Givenchy Kids Logo T恤（左）8,380元，Logo連帽衛衣11,480元。

