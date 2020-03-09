H＆M傳將接手Forever 21東區店面！人力銀行職缺曝光　品牌回應了

記者王則絲／台北報導

在快時尚品牌FOREVER 21於去年正式聲請破產並退出市場後，原本於台北信義區的店位由日本品牌UNIQLO接下，而位於捷運忠孝敦化站的東區店面則空窗許久，而近期便於網上傳出瑞典時裝品牌H&M 將接下FOREVER 21原本的東區黃金位置店面，更於人力銀行貼出門市人員職缺，不禁引起一陣話題。

▲FOREVER 21 東區店面從前外觀。（圖／資料照）



在網上引起謠傳後，在人力銀行上也看到了由「荷蘭商海恩斯莫里斯有限公司台灣分公司」所貼出的「H&M台北兼職門市銷售人員（新門市招募中）」徵才訊息，恰巧呼應了謠言，其中上班地點更標註了「台北市大安區」，而目前H&M於台北的門市僅有微風松高店、台北西門旗艦店以及台北站前店，並未有「大安區」位置店面的資訊，若H&M欲在大安區開設店面，不禁讓人聯想到 FOREVER 21 從前的店址，也呼應了由H&M接手的傳言出現。

而台灣品牌官方則對此謠言表示：「目前都沒有收到上級的消息，關於是否於東區增設店址也尚不知情，故無法提供任何回應。」因此雖H&M是否接下東區FOREVER 21 原先店址的消息尚無法確認，但此傳言一出仍讓民眾相當期待。

▲H&M「大安區」店面徵才。（圖／手機畫面截圖）



H&M日前才宣布首間台南門市將在3／26於大遠百公園店盛大開幕，加上馬上就要開幕的台南分店，H&M 在台總共已有13間店鋪，且北中南東皆有。傳言中H&M的位於東區的店址則可能成為第14間店，一旁有UNIQLO、GU，對面則有ZARA打對台，雖競爭力高，但也有可能因群聚帶進更多人潮。

在FOREVER 21 破產後，快時尚產業面臨的危機浮出檯面，多家品牌也透露面臨成長停滯的困境，更不用說今年初全球受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，消費市場大受打擊，日前才傳出bossini（堡獅龍）退出台灣市場的消息，在時尚產業如此困頓的環境現況下，H&M 在台灣則接連展店，對於時尚產業頗有注入活水、提振士氣的影響。

▲推出聯名商品時H&M微風松高店的排隊盛況。（圖／資料照）

H&M 的快時尚服裝款式流行、多變，總是跟著潮流走向，也時常推出各種與品牌、名人或是影集、卡通等的聯名商品，讓人每次逛店都有滿滿的新鮮感，更因實惠的價格，受到民眾們的喜愛，此次傳出將在東區逛街的精華地帶展店，不免使熱愛流行服飾的消費者們相當期待。

▲H&M 服裝受民眾喜愛。（圖／翻攝自IG@hm）

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