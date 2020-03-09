GIORGIO ARMANI 杜拜早春秀「半年內無望」：保守等到11月

▲疫情延燒到精品界， GIORGIO ARMANI （亞曼尼）與VERSACE（凡賽斯）雙雙宣佈推遲大秀。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，隨著時裝周在艱難中落下帷幕，影響還未平息，緊接著來到的早春大秀也慘遭波及，GIORGIO ARMANI （亞曼尼）與VERSACE（凡賽斯）雙雙宣佈推遲大秀：「優先考慮安全問題」。

▲義大利疫情嚴峻，VERSACE原定於5月16日在美國舉辦早春度假系列大秀，目前也已經喊卡 。（圖／翻攝自IG）

義大利疫情在歐洲各國最為嚴重，截止昨日（8日）全國確診數已達到5883例，義大利各大精品也受到嚴重波及，VERSACE原定於5月16日在美國舉辦早春度假系列大秀，目前也已經忍痛喊卡，品牌表示：「優先考慮員工安全，決定正式推遲大秀。」

▲GIORGIO ARMANI在米蘭時裝周登場前臨時改為直播進行，現在也將4月度假大秀推遲到11月 。（圖／翻攝自IG、路透）

另外，GIORGIO ARMANI對於疫情一向是相當謹慎，除了在米蘭時裝周將大秀改為線上直播，確保毫無安全疑慮之外，下個月為了慶祝杜拜購物中心門市開幕， 原定於4月19日登場的早春度假大秀也暫定推遲到11月發表，品牌在聲明中提到：「考慮到所有參與此次旅行的工作人員、顧客們，這項措施出發點是為了預防一切發生的可能」。

其餘品牌像是PRADA以及GUCCI也已經推遲5月中下旬的2021度假系大秀，不過按照原有計劃舉行的仍有CHANEL（香奈兒）與DIOR（迪奧）的5月上旬時裝秀，目前依舊在日程表中。

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