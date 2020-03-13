Timberland SS 2020示範春夏6大重點穿搭！顛覆你對踢不爛的想像

▲Timberland 2020年可再生物料更升級，必學6個重點混搭出日常潮流穿搭。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

結合環保與潮流已成最新時尚趨勢，Timberland Nature Needs Heroes企劃春夏系列採用可再生物料更升級，同時也許下在今年（2020）達到使用100%永續來源棉花、100% LWG金級皮革廠等目標，現在就教你運用簡單6個重點混搭出日常潮流穿搭！

Timberland在最新一季繼續呼應Nature Needs Heroes企劃，請到藝人楊祐寧響應：「將在未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 。」同時也許下在今年（2020）達到使用100%永續來源棉花、100% LWG金級皮革廠、100%鞋款皆含回收及有機材料、每雙鞋減少揮發性有機物的使用至42公克等目標。不僅在產品面上用最嚴苛的標準要求自己，更希望能喚起每一份微小的自覺，匯聚成巨大的改變。

STYLE 1

▲春夏必備亮紫色單品，露莓紫寬鬆短版連帽派克大衣，NT$8,900。（圖／品牌提供）

潮流不分性別，喜歡率性風格的女生可以多嘗試亮紫色單品，由於顏色比較亮，可以在選擇白色內襯中和；而露莓紫色的短版連帽派克大衣採用寬鬆版型，立領設計凸顯頸部線條，綁起包頭的造型更為俐落。

STYLE 2

▲拼接色系簡單做搭配，小麥黃磨砂革休閒中筒靴，NT$6,900。（圖／品牌提供）

以藍綠展開的拼接尼龍連帽外套採用100%可再生布料以及防水薄膜，搭配同色短褲呼應，多口袋設計與機能防風，不需要多餘修飾就有俐落感，另外也可以在短褲下使用同樣拼接色的小麥黃磨砂革休閒中筒靴，潮度相當加分。

STYLE 3

▲小麥黃是不敗流行色，軍風反光帶外套，NT$6,500；Brooklyn 6″Boot，NT$5,500。（圖／品牌提供）

小麥色是春夏大勢色，男女皆可輕鬆上手，男款工裝風格反光帶外套以俐落版型出眾，而反光材質在外出時更多了亮點，腳踩一雙絨面皮革軍靴呼應整體，一秒打造戶外風。



STYLE 4

▲女生也能做搭配，女款黑色磨砂革休閒中筒靴，NT$6,900。（圖／品牌提供）



像STYLE 3 風格的女生版必學穿搭就是oversized，只要用一件式T恤搭配短褲或是下身失蹤的方式，腳踩一雙高筒軍靴立馬有帥氣感，想要在配件上多點巧思也可以加入橘色長襪和跳色帽款搭配。

STYLE 5

▲全黑穿搭看層次，多口袋襯衫，NT$3,600；男款黑色絨面革休閒鞋，NT$4,720。（圖／品牌提供）

全黑的造型如何營造潮度？層次是很重要的加分要件，像是「多口袋襯衫」是男生萬年必備單品，而下方則可綁起格紋襯衫做輔助，另外運用白色T恤做視覺上的切割會是很亮眼的搭配。

STYLE 6

▲男款藍綠拼接尼龍連帽外套，NT$6,500；Brooklyn 6″Boot，NT$5,500。（圖／品牌提供）



春夏交際時連帽風衣是衣櫃必備單品，像是品牌注入葡萄紫、深灰色、藍綠拼接色系相當沉穩，同時穿搭上不容易出錯，最簡單就是以同色長褲做延伸，以Brooklyn 6孔長靴收尾從頭帥到腳跟。

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