柏林影展「小妙麗」因長太美引熱議　年僅17歲外貌、前途都亮眼

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@taliaryder

日前於三月初落幕的第70屆柏林影展上，除了看見許多值得細細品味的電影，現場一位美麗的17歲少女意外成為了亮眼焦點，也就是這位乍看之下與艾瑪華森（Emma Watson）有幾分神似的塔利亞瑞德爾（Talia Ryder），穿著一套白色透膚薄紗禮服出席影展，脫俗氣質與精緻五官讓她瞬間圈粉無數，網友們大讚：「太漂亮了。」、「簡直是小妙麗！」

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塔利亞瑞德爾以電影《Never Rarely Sometimes Always》出席柏林影展，內容描述一位住在賓州偏鄉小鎮的青少女因意外懷孕，卻缺乏當地醫療體系的支持，於是她與表妹（塔利亞瑞德爾飾）決定前往紐約尋求協助，而在這趟旅程中發生的種種感人故事。

目前年僅17歲的塔利亞瑞德爾還正在就讀高中，演藝事業從2015年的百老匯開始展露頭角，2020年則拿下了《Never Rarely Sometimes Always》重要角色，並在還未上映前就因出眾的外貌搶先成功吸引了外界的目光，在柏林影展上的白裙加上波浪捲髮仙女造型，完美襯托出她的空靈氣質與美貌。

塔利亞瑞德爾有著白皙的肌膚，清澈的藍色眼珠中帶有點草綠色的光芒，搭配上她的濃眉大眼，是空靈感的來源，而精緻小巧的巴掌臉，則是讓她與艾瑪華森有幾分相似的原因之一，天然的美貌讓塔利亞瑞德爾在柏林影展亮相後瞬間圈粉無數，網友們一秒化身小粉絲：「被融化了！」、「是小妙麗！」

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不過塔利亞瑞德爾有的不僅是出色的外貌，從電影《Never Rarely Sometimes Always》預告中不難看出些端倪，塔利亞瑞德爾小小年紀卻有著純熟演技，看起來收放自如，讓人十分期待電影於3月13日美國上映後的成果。據悉，今年12月時塔利亞瑞德爾還有另一部音樂電影《West Side Story》將上映，期待今後還有更多亮眼表現！

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