fb ig video ETtoday search mobile

《天氣好的話》朴敏英根本溫柔女友！劇中「薄荷綠」高領毛衣還是流行色

> >

編／Linda 　圖／翻攝自JTBC官網

於2月底開播的純愛治癒韓劇《天氣好的話，我會去找你》由朴敏英、徐康俊主演，劇中女主角為逃離首爾城市的喧囂與無力感而回到高中開始居住的北峴里，希望短居鄉下找回內心一絲平靜，因此遇到經營獨立書店的老闆徐康俊，譜出一段溫暖人心的甜蜜故事。

比起先前《金秘書為何那樣》和《她的私生活》給人很強烈的OL幹練形象，這次朴敏英在新作的鄉村文青穿搭塑造一股清新溫婉的風格，趕緊一起來瞧瞧劇中「海媛」穿搭！

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

朴敏英在首爾時的心境狀態非常壓抑，工作上的無奈與委屈讓她時常遠眺窗外靜靜地思索，露出寂寞的神情，因此在服裝上多以大地色、簡約高領毛衣搭配針織外套，沉穩單調些。朴敏英在首爾擔任大提琴老師，身穿Club Monaco深藍色V領針織外套搭配白色高領毛衣。

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

剛離開首爾回到北峴里時，朴敏英一身奶茶色綁帶大衣配247 Seoul經典格紋圍巾、Valextra黑色包，服裝上的風格開始轉為休閒輕鬆。

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

劇中朴敏英最常穿有圖騰設計的毛衣或單色內搭，簡約又充滿趣味，像她身上這件白色高領上衣，以黃色花卉和綠葉圖案點綴而成，散發高雅氣質。

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

意外和男主角一起去參加高中同學會，朴敏英外搭法國服裝品牌Vanessa Bruno奶油色毛毛大衣內配The Izzat Collection薄荷色高領毛衣，清新的薄荷綠是2020年大熱的流行顏色之一，許多品牌都已跟上推出話題款。

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

冬天容易不小心穿太多暗色系顯得陰沉沉，這時加上亮色單品可以增添氣色，朴敏英身穿Moontan灰色羽絨衣搭磚紅色圍巾、毛帽帶點俏皮。

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

朴敏英穿Covetblan紫色針織背心，內襯白色高領毛衣，根本氣質爆棚！

▲朴敏英《天氣好的話，我會去找你》鄉村穿搭。（圖／翻攝自JTBC官網）

Golden Goose民族風圖騰毛衣配URAGO簡單細格紋羽絨外套就很有型，供你冬日穿搭靈感。

► 新戲收視慘不忍睹！　朴敏英劇中「約會唇膏」卻紅了

►《愛的迫降》孫藝珍、徐智慧大衣穿搭美翻！秋冬流行5款外套必收

關鍵字：

天氣好的話，我會去找你, 朴敏英, 韓劇穿搭
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

38歲宋慧喬肌膚好到炸　整形醫生大讚喬妹「鼻子」是最理想型

38歲宋慧喬肌膚好到炸　整形醫生大讚喬妹「鼻子」是最理想型

梅根火紅禮服散發自由喜悅　牽緊老公被酸「放開穿軍服哈利的手」

梅根火紅禮服散發自由喜悅　牽緊老公被酸「放開穿軍服哈利的手」

Dappei／《梨泰院Class》金多美高EQ還很會穿衣服　5種單品搭出帥妹風格 辦公室最髒的5個地方！上班族常忽略　使用要小心 楊冪挑戰「三太子髮型」對尬Angelababy　網友評價超兩極 UNO推出「酒鬼版」卡牌　懲罰以Shot杯替代，出錯就要喝三杯 乾洗手超狂囤貨價299元！只到3/9中午　含這兩種成分更有效 幾件事比「我愛你」3個字更讓人心動　不善言辭的你也能表達心意 寶寶可麗餅毯子好療癒！與水果、鮮奶油抱枕捲一起萌翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面