《天氣好的話》朴敏英根本溫柔女友！劇中「薄荷綠」高領毛衣還是流行色

編／Linda 圖／翻攝自JTBC官網

於2月底開播的純愛治癒韓劇《天氣好的話，我會去找你》由朴敏英、徐康俊主演，劇中女主角為逃離首爾城市的喧囂與無力感而回到高中開始居住的北峴里，希望短居鄉下找回內心一絲平靜，因此遇到經營獨立書店的老闆徐康俊，譜出一段溫暖人心的甜蜜故事。

比起先前《金秘書為何那樣》和《她的私生活》給人很強烈的OL幹練形象，這次朴敏英在新作的鄉村文青穿搭塑造一股清新溫婉的風格，趕緊一起來瞧瞧劇中「海媛」穿搭！

朴敏英在首爾時的心境狀態非常壓抑，工作上的無奈與委屈讓她時常遠眺窗外靜靜地思索，露出寂寞的神情，因此在服裝上多以大地色、簡約高領毛衣搭配針織外套，沉穩單調些。朴敏英在首爾擔任大提琴老師，身穿Club Monaco深藍色V領針織外套搭配白色高領毛衣。

剛離開首爾回到北峴里時，朴敏英一身奶茶色綁帶大衣配247 Seoul經典格紋圍巾、Valextra黑色包，服裝上的風格開始轉為休閒輕鬆。

劇中朴敏英最常穿有圖騰設計的毛衣或單色內搭，簡約又充滿趣味，像她身上這件白色高領上衣，以黃色花卉和綠葉圖案點綴而成，散發高雅氣質。

意外和男主角一起去參加高中同學會，朴敏英外搭法國服裝品牌Vanessa Bruno奶油色毛毛大衣內配The Izzat Collection薄荷色高領毛衣，清新的薄荷綠是2020年大熱的流行顏色之一，許多品牌都已跟上推出話題款。

冬天容易不小心穿太多暗色系顯得陰沉沉，這時加上亮色單品可以增添氣色，朴敏英身穿Moontan灰色羽絨衣搭磚紅色圍巾、毛帽帶點俏皮。

朴敏英穿Covetblan紫色針織背心，內襯白色高領毛衣，根本氣質爆棚！

Golden Goose民族風圖騰毛衣配URAGO簡單細格紋羽絨外套就很有型，供你冬日穿搭靈感。



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