何潤東戴3600元G-SHOCK導戲　55mm超大錶徑想忽視也難

▲徐若瑄（左）與20年老友何潤東合作新戲，何潤東戴G-SHOCK洩露腕錶品味。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

記者陳雅韻／台北報導

徐若瑄與何潤東是20年好友，她於臉書公布兩人終於合作，她將擔任何潤東自編自導黑暗懸疑影集《誰在你身邊》的製作人，照片中兩人笑得燦爛，意外洩露何潤東的腕錶品味，原來並非只戴百萬名錶，而是3,600元的G-SHOCK，超大的55mm錶徑，與高大的他很合襯。

▲何潤東（右）戴G-SHOCK GD-120MB-1腕錶擁有55mm的大錶徑。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

名車、名錶是男星們的最愛，但私下休閒時光，幾乎人人都愛戴G-SHOCK。何潤東戴的GD-120MB-1以大尺寸的粗獷風格吸睛，配備反轉液晶螢幕，具防水200米、LED照明、世界時間、計時碼錶、倒數計時等多項功能。

▲G-SHOCK GD-120MB-1腕錶，3600元。（圖／G-SHOCK提供）



而演藝圈著名的腕錶收藏家林俊傑，於國際婦女節當日po出手拿花束的照片，祝福天下女性節日快樂，也露出一小角G-SHOCK，是以品牌首只錶款DW-5000為基礎打造的第一款全金屬腕錶GMW-B5000D-1，由於是全不鏽鋼材質，因此耐衝擊結構也經過重新設計，符合品牌要求的高標準。

▲林俊傑拿著花祝女性國際婦女節快樂，露出G-SHOCK一小角。（圖／翻攝jjlin IG）



▲林俊傑戴G-SHOCK DW-5000為基礎的首款全金屬打造錶款GMW-B5000D-1，15,000元。（圖／G-SHOCK提供）