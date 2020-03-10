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網紅神還原珍妮佛安妮斯頓《六人行》經典穿搭　現在看還是超時髦！

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▲六人行。（圖／翻攝自六人行劇照）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@kkpiece、《六人行》劇照

美劇《六人行》（Friends）可說是人生必看的經典影集，從1994年開播，一播就是十年十季，劇迷的年齡層超廣泛，從老到少都有不少超級粉絲，其中飾演瑞秋的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），在劇中是一位熱愛時尚的少女，濃厚的90年代穿衣風格放到現在依然超時髦，國外一位網紅便神還原了幾套瑞秋的經典穿搭：

在《六人行》當中，瑞秋對於時尚感有著靈敏的嗅覺，所以劇組為瑞秋安排的服裝設計肯定特別用心，一位國外網紅IG帳號@kkpiece 便利用手邊的衣服，神還原了瑞秋的穿搭。

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

若是身為多年的資深劇迷，就會對這些劇中畫面以及經典的90年代穿搭風格特別有感！像是瑞秋身上這件白色貼身毛衣，短版的設計長度約到肚臍，類似的款式也出現過不只一次，隨意搭配一件格紋短裙，可愛又性感。而這位穿搭部落客網紅也找到了相似度將近99％的單品，完美重現瑞秋造型。

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

在當時的女生之間，相當流行「牛仔褲」＋「白鞋」的中性風格穿搭，除了瑞秋之外，其他角色也出現過許多次利用丹寧單品的休閒搭配，像是瑞秋這套青綠色上衣配上寬鬆的吊帶牛仔褲，非常俏皮，頗有Boyish 風格。

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

而在飾演莫妮卡的寇特妮考克絲（Courteney Cox）身上，也能看到最能代表90年代流行元素的牛仔褲穿搭，在IG帳號@kkpiece中都一一還原；就連麗莎酷卓（Lisa Kudrow）的復古紅色碎花長洋裝，也能找到幾乎一模一樣的款式。

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

▲Friends 網紅還原穿搭。（圖／翻攝自IG@ kkpiece）

這位網紅除了本次介紹的《六人行》主題，在她的IG帳號中還可以看到更多模仿經典穿搭的用心照片，像是知名影集《河谷鎮》、《愛的過去進行式》（To All The Boys I've Loved Before）或是卡通《叔比狗》、《美少女戰士》、迪士尼公主，都有可能成為她的模仿素材，且所使用的服裝來自什麼品牌她都會清楚標明，完全都是唾手可得的時尚單品，喜歡的朋友們不妨多多參考其他貼文。

►珍妮佛安妮斯頓51歲照樣露辣腰、大玩下身失蹤　網：不合理！

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關鍵字：

六人行, 珍妮佛安妮斯頓, Friends, Jennifer Aniston, 穿搭, 網紅, 還原
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