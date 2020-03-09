倩碧「小花腮紅」變成櫻花浮雕啦！夢幻淺粉色花農暴動搶起來

記者李薇／綜合報導

倩碧旗下最有名的單品應該就是「小花腮紅」，超可愛的菊花設計，質地又超級親膚，受到很多人的喜歡，最近針對日本再度推出限定「櫻花腮紅」，還有歐美的倩碧也搶先上市了金色的打亮，滿滿的小花完全美到不行！

倩碧 櫻花腮紅。（圖／翻攝自wave_flower66 IG、aoihamada IG）

倩碧針對日本的櫻花季推出櫻花腮紅，超粉嫩的淺粉紅色搭配上面壓印的朵朵櫻花，看起來超級優雅吸睛，讓人非常想要擁有，重點是質地也是跟之前一樣的厲害，帶有半濕潤的材質，塗抹在肌膚上超級親膚，可以呈現出細緻的妝容效果。

倩碧 小花打亮。（圖／翻攝自chicprofileofficial IG）

除了腮紅，英國的倩碧最近更是推出了金色、古銅色的打亮餅，兩個顏色不但都很適合亞洲肌膚，質地更是超級細緻，帶有細微的珠光，可以讓肌膚呈現出自然的光澤感，重點是上面的壓印印了滿滿的小菊花，更加可愛有活力。

M.A.C 奶凍腮紅。（圖／翻攝自maccosmeticsthailand IG、maccosmeticstaiwan IG）

提到腮紅，最近彩妝品牌M.A.C也推出超級美的奶凍腮紅，不僅包裝換成冷淡風的白色粉盒，可以直接呈現出裡面腮紅的顏色，腮紅的質地更是像果凍一樣Q彈，可以更加親膚的妝點在雙頰上面，呈現出由肌膚底層透出的細緻紅潤。