學「美容教主」李荷妮打造極光肌！一顆氣墊搞定所有臉部瑕疵

▲美容教主李荷妮。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）

記者李薇／台北報導

2020年的肌膚關鍵字絕對是「極光肌」，帶有光澤感的肌膚妝容效果，是最潮得的時尚趨勢，身為南韓美容節目《GET IT BEAUTY》的「美容教主」李荷妮最近拍攝的畫報中，就可以發現她肌膚都呈現出自然好命的光澤，宛如貴婦般的極光感，讓她看起來整個人榮光煥發！

李荷妮最近為BOBBI BROWN的「冬蟲夏草氣墊粉餅」高保濕修護精華氣墊拍攝最新畫報，只見她肌膚散發出細緻的光澤，看起來真的青春又有活力，同時又把臉部瑕疵都全部遮住，呈現出來的妝感非常自然，一點都不會有面具感。

▲李荷妮拍攝彩妝畫報。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）

這款高保濕修護精華氣墊又被稱為是「冬蟲夏草氣墊粉餅」，出自BOBBI BROWN非常熱賣的冬蟲夏草粉底液，輕輕一拍就可以呈現出帶有光澤的妝容效果，而且遮瑕度超高，完全不會讓臉部的瑕疵現形，同時又可以帶出自然感的妝容質感，非常適合乾性肌膚使用。

不僅是妝感厲害，裡面更是添加了冬蟲夏草的滋養成分，上妝的同時可以為肌膚滋養潤澤，上時間帶妝也不會覺得肌膚乾燥不適，卸完妝，反而可以呈現出細緻透亮的肌膚質感，相當適合沒時間保養的上班族每天使用。

▲最受到歡迎的冬蟲夏草氣墊粉餅。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）