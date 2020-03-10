fb ig video ETtoday search mobile

學「美容教主」李荷妮打造極光肌！一顆氣墊搞定所有臉部瑕疵

> >

 ▲李荷妮,BOBBI BROWN。（圖／翻攝自IG）

▲美容教主李荷妮。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）

記者李薇／台北報導

2020年的肌膚關鍵字絕對是「極光肌」，帶有光澤感的肌膚妝容效果，是最潮得的時尚趨勢，身為南韓美容節目《GET IT BEAUTY》的「美容教主」李荷妮最近拍攝的畫報中，就可以發現她肌膚都呈現出自然好命的光澤，宛如貴婦般的極光感，讓她看起來整個人榮光煥發！

李荷妮最近為BOBBI BROWN的「冬蟲夏草氣墊粉餅」高保濕修護精華氣墊拍攝最新畫報，只見她肌膚散發出細緻的光澤，看起來真的青春又有活力，同時又把臉部瑕疵都全部遮住，呈現出來的妝感非常自然，一點都不會有面具感。

▲李荷妮,BOBBI BROWN。（圖／翻攝自IG） 

▲李荷妮拍攝彩妝畫報。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）

這款高保濕修護精華氣墊又被稱為是「冬蟲夏草氣墊粉餅」，出自BOBBI BROWN非常熱賣的冬蟲夏草粉底液，輕輕一拍就可以呈現出帶有光澤的妝容效果，而且遮瑕度超高，完全不會讓臉部的瑕疵現形，同時又可以帶出自然感的妝容質感，非常適合乾性肌膚使用。

不僅是妝感厲害，裡面更是添加了冬蟲夏草的滋養成分，上妝的同時可以為肌膚滋養潤澤，上時間帶妝也不會覺得肌膚乾燥不適，卸完妝，反而可以呈現出細緻透亮的肌膚質感，相當適合沒時間保養的上班族每天使用。

 ▲李荷妮,BOBBI BROWN。（圖／翻攝自IG）

▲最受到歡迎的冬蟲夏草氣墊粉餅。（圖／翻攝自bobbibrownkorea IG）

關鍵字：

李荷妮, BOBBI BROWN, 冬蟲夏草氣墊, 氣墊粉餅, 冬蟲夏草, 彩妝
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

太甜啦！Dawn親泫雅頭公開撒糖　棗紅色小香意外成主角

太甜啦！Dawn親泫雅頭公開撒糖　棗紅色小香意外成主角

妝・開箱／專櫃竟有未破千元的「佛心唇膏」極潤、又能蓋唇紋

妝・開箱／專櫃竟有未破千元的「佛心唇膏」極潤、又能蓋唇紋

別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

別再追求死白底妝！2020全新底妝關鍵字「極光肌」

就像穿上高級訂製服　超美的黑金蕾絲氣墊粉餅 「夢幻婚鞋」JIMMY CHOO也要出唇膏　金色高跟鞋設計美翻天 邊買邊賺超爽！「Her會員福利社」加入就拿購物金　免運、現抵好划算 乾洗手超狂囤貨價299元！只到3/9中午　含這兩種成分更有效 梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己 髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？ 迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面