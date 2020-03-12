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《慾望城市》凱莉回家了！SJP首間紐約旗艦店址選在這　勾起影迷回憶

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編／Linda

《慾望城市》（Sex and the City）的忠實粉絲對於女主角凱莉布雷蕭的愛鞋痴狂一定不陌生，連被搶匪搶劫時也誓死保護愛鞋，而她最愛鞋牌就是Manolo Blahnik，在《慾望城市》電影版大人物就是用Manolo Blahnik寶藍色Hangisi高跟鞋取代婚戒贏得美人心。

而現實生活中，飾演凱莉布雷蕭的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）也非常鍾愛高跟鞋，更於2014 年創立了自己同名鞋履品牌 SJP Collection，親自參與設計推陳出新系列鞋款，至今營運6年，SJP品牌官方IG於日前宣布將於4月在紐約開設全球首間旗艦店，值得注意的是店面地點就選在Manolo Blahnik的舊址，對於影迷或莎拉潔西卡派克都是意義非凡的事！

大人物用這雙水晶方扣的寶藍色Hangisi高跟鞋和凱莉求婚羨煞許多女孩，甚至成為許多人的夢幻婚鞋。

首間旗艦店座落於曼哈頓下城區，內部空間1350平方英尺大，相當寬敞，店面裡頭將會展示品牌全系列飾品，包括太陽眼鏡、香水、香氛蠟質、書籍和海灘巾等，特別的是SJP未來也將把公司辦公室和展示間搬到旗艦店隔壁。有機會到紐約的朋友們可以去逛逛。

►「我愛你，但我更愛自己」　《慾望城市》20年後仍經典的愛情建言

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關鍵字：

Manolo Blahnik, SJP, 莎拉潔西卡, 慾望城市, Hangisi, Sex and the City
fashion.net

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