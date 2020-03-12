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風.LUXURY／LV打造科技感陀飛輪錶　傲秀日內瓦印記

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▲▼ LV Watch 。（圖／LV提供）

▲獲日內瓦印記的Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶，未定價。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）2002年以Tambour腕錶進軍錶壇，時至今日重要錶款仍以此系列為首發，無論材質、機芯都力求突破，近期最佳代表作即是Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶款，錶殼外圈以獨家開發的超輕材質CarboStratum®製成，內載動力儲存長達80小時的陀飛輪機芯，並在6時位置傲秀獲得肯定的日內瓦印記，輔以面盤中央大大的LV字樣，高調彰顯製錶實力。

▲▼ LV Watch 。（圖／LV提供）

▲鑲鑽華麗版的Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶。

超過百年歷史的日內瓦印記，最重要精神是錶款必須在日內瓦設計、組裝、調校與測試，除了機芯需通過嚴格的審核條件，錶廠環境也需通過檢查，是高級錶的認證指標之一。LV 2020年便以獲得此認證的Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶打頭陣，洋溢科技感的設計，與一般典雅或運動風的陀飛輪錶很不同。

▲▼ LV Watch 。（圖／LV提供）

▲Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve錶殼採用超輕量航太材質CarboStratum®製成，結合鈦金屬錶耳。

Tambour Curve Flying Tourbillon Poincon de Geneve陀飛輪錶最大特色是圓圈環抱凸面的錶殼設計，靈感來自莫比烏斯環（Mobius strip），錶殼外圈以專為LV開發的複合材質CarboStratum®製成，此材質由逾百層碳纖維在特定溫度下隨機疊合壓縮，形成柔和的曲線卻相當堅硬，鈦金屬錶耳再嵌進其中，顯得與眾不同。

幾何形開放架構的機芯，也成功吸引目光，9時位置的陀飛輪框架出現LV經典Monogram圖樣，LV字樣則在置中位置與機芯合而為一，每個機芯組裝須超過120小時，精緻做工獲日內瓦印記加持。

▲▼ LV Watch 。（圖／LV提供）

▲裝載新機芯的Tambour World Time Runway腕錶，以雙中央時針和分針取代轉盤，1,220,000元。

同系列Tambour World Time Runway腕錶則換上新機芯，以雙中央時與分針取代轉盤，讓閱讀全球時間更加輕鬆簡易；而面盤為錶界難得一見的黑、白和黃色配色，則受全球機場跑道的航空美學啟發，印證旅行的藝術深植LV。

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, 陀飛輪
fashion.net

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