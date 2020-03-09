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迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」

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▲哈妮克孜 。（圖／翻攝自微博）

▲哈妮克孜擠進「新疆4大美女」，連迪麗熱巴都甩在後頭 。（圖／翻攝自微博、CFP，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

新疆女星迪麗熱巴深邃五官備受粉絲喜愛，在顏值上鮮少遇到對手，不過日前網友票選的「新疆4大美女」排名中意外擠進了一位新面孔，年僅24歲的哈妮克孜驚人美貌曝光，就連未修圖的生圖也美到窒息。

▲哈妮克孜 。（圖／翻攝自微博）

▲哈妮克孜 。（圖／翻攝自微博）

大陸新疆美女迪麗熱巴、古力娜扎靈動大眼格外吸睛，日前網友票選「4大新疆美女」排名出爐，迪麗熱巴意外跌出名單，取而代之的是新面孔哈妮克孜，年僅24歲的她擁有雪白皮膚與迷人電眼，與迪麗熱巴深邃五官頗有相同點，目前暫無螢光幕代表作，不過排名一公開人氣直線飆升。

▲哈妮克孜 。（圖／翻攝自微博）

哈妮克孜能歌善舞，參與舞蹈《一夢敦煌》就曾受關注，此外，在雜誌封面的表現力也相當出眾，去年（2019）哈妮克孜出鏡SENSE封面人物，綁起復古低馬尾，露出精緻小臉，身穿丹寧色背心搭配長袖套彰顯婉約氣質，身後則是宛如油畫般的背景，伴隨哈妮克孜時而趴著時而托腮的神情發揮得宜，表現力絲毫不輸給一線女星。

▲哈妮克孜。（圖／CFP）

然而不光是精修圖十分美麗，哈妮克孜生圖也令人驚艷，前年在浙江衛視跨年活動的未修圖照也絲毫看不出缺點，站在眾多明星中脫穎而出，甚至比起精修照更加自然，也難怪近日掀起網友狂讚：「4千年一次的美貌」、「生圖比精修還美」、「找不出缺點的一張臉」。

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關鍵字：

新疆, 美女, 迪麗熱巴, 哈妮克孜
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