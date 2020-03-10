鄧紫棋「中空炫腹」帶貨粉嫩增高鞋　無贅肉線條網讚：女王

▲鄧紫棋與NIKE最新形象照曝光，超狂「炫腹」造型逼人朝聖。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

歌手鄧紫棋每每曝光新造型總是引起粉絲追隨，近日與NIKE的合作形象照釋出，鄧紫棋綁起擅長的髒辮，以鮮艷檸檬黃背心大膽中空「炫腹」，毫無一絲贅肉的帥氣造型引發粉絲狂讚：「女王」。

▲鄧紫棋綁起髒辮穿著中空背心大膽「炫腹」，鏡頭下毫無一絲贅肉 。（圖／品牌提供）

鄧紫棋近年來晉升 《中國新說唱》導師演藝事業邁向新高峰，NIKE也看上其高人氣，於鞋款 Air Verona年滿28歲之際找來鄧紫棋拍攝最新形象照，畫面中鄧紫棋綁起擅長的髒辮展現個性美，披上藍、粉撞色連帽外衣輕巧露出肩頸線條，而瘦身有成的她更是穿上緊身檸檬黃背心大膽「炫腹」，平坦小腹沒有一絲贅肉，與同色綁帶運動褲相呼應，打造亮眼的運動穿搭。

▲鄧紫棋帶貨Air Verona，鞋款淡粉色搭配檸檬黃美翻天。（圖／品牌提供）



換個姿勢，鄧紫棋更直接俏皮的舉起腳上的主角Air Verona鞋款，外型借鑒了Air Max 90經典設計，抬高且增大後跟形成了別具特色的誇張風格。舒適度同樣毋庸置疑，增加了Air Max 200氣墊，上腳完全無負擔。鄧紫棋更以俏皮踩鏡頭的模樣和觀眾互動，並且回憶起自己的寫歌歷程：「不做『差不多姑娘』的關鍵在於自己，每位女性都是特別的存在。」一席話引發粉絲狂讚：「女神無誤」、「越來越美」、「新一代帶貨女王」。

▲Reebok Selling Gold系列圖案靈感源於美國街頭當鋪招牌，打造街頭時尚度。（圖／品牌提供）

與此同時，Reebok Selling Gold系列的圖案靈感源於美國街頭當鋪招牌，利用鮮明配色呈現，「WE SELL GOLD」字樣貫穿全系列，全系列商品包含了長、短袖T-Shirt、夾克、運動褲及襪子，黑、白、灰三種經典原色，搭配上高飽和度的黃色色塊，經典Dual Court在本系列也有全新設計，麂皮皮革拼接鞋面，寫入低調的質感，是街頭穿搭的必備款式。

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