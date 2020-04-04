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宜蘭三星「雷院子」　純白建築矗立綠央水畔間，鄰近最美落羽松祕境

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你有多久不曾感受田園的風？位於宜蘭三星鄉的民宿「雷院子」，緊鄰著安農溪，附近就是著名的三星落羽松祕境，特殊外型的純白外觀建築，靜靜矗立在綠央水畔間最優雅的一隅，為旅人溫柔敞開假期的門。

一踏入雷院子，映入眼簾的綠意生態水池環繞整棟建築，水面倒映著湛藍的天空，踏上架高的木棧道，可以發現兩旁水池裡還有小鴨子成群結隊戲水，請來三二行館的景觀設計師打造，雷院子的水畔前庭，呈現出自然的美好樣貌。

民宿獨特的建築結構外觀，是觀察當地風向走勢所設計的，巧妙的角度能夠將風引入屋內，加上大面積的玻璃與穿透感的設計，將戶外的田園景觀成功融入房子內，打造日光裡的優雅起居。與其說它是一間民宿，不如說這裡是一間凝聚全家夢想的夢想家，因為一次出差的機緣，身為骨科醫師的雷爸爸從此愛上宜蘭，於是他便說服太太隨他遷居，帶著孩子，一家人便開始在這裡構築理想的田園生活。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而談到開起民宿，其實一開始並不在他們全家的計畫之內，原本只是單純想蓋一棟屬於自己的房子，雷家於是找來建築團隊，以從小對於建築感興趣的小兒子畫的草圖為原型，全家人開始了築夢過程，屋裡的擺設及油漆皆不假手他人，就連民宿內的六間房間也是由六位家人分別規劃設計，雷媽媽笑說這裡就像雷家的大玩具，拼湊不同的個性，從細節及用色，就可以觀察到每位家庭成員不同的個性與美感品味，混搭卻又能夠融合地極為協調，或許這就是雷院子裡不可或缺的特色。

 ▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「開民宿最棒的事情，就是家裡種的東西都可以煮完！」熱愛烹飪的雷媽媽笑說，將民宿內自家種植的蔬果及養殖的雞鴨與蛋幻化成為餐桌上的美味佳餚，是雷媽媽每天的例行公事，從溫潤暖心的下午茶到喚醒一天開始的九宮格早餐，雷媽媽自豪的跟我們介紹：「我們家已經很久沒有上市場買菜了！大部分食材都是我們自己種植的。」從入住當天的下午茶豆花，傳統的豆花沖上雷家自製豆漿，搭配誠意滿滿的豐富配料，滋潤了旅人的心，而隔天早晨的早餐更是重頭戲，木製的精巧餐盤裡，每天都裝著不同的菜色，從自家田園中摘下的各式蔬果與肉食，溫熱的紫芋稀飯佐宜蘭老店雙園肉鬆，精彩地迸發出味覺極致的滿足。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

想要感受最豐盛飽滿的人情味，不妨來這走走。

雷院子

地址：宜蘭縣三星鄉行健二路2段87號
電話： 0958 949 886

※CHARA YU
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
 

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 宜蘭, 民宿, 雷院子
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