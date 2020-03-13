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沒話聊＝感情淡了？試試5個增溫小方法　話題永遠聊不完

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@hyunah_aa、＠lilu.s_wang、＠chiaochiaotzeng

許多情侶們在交往初期的熱戀階段，聊天聊到半夜捨不得掛電話是家常便飯，但是當感情趨於穩定，又或是因同居而已相處了大半時間，大部分能聊的都聊完，能拿出來分享的往事也早已說爛，可能就會開始面臨「沒話聊」的狀況，如果你也正在擔心沒話聊是否等於感情淡了，以下幾個方法可以試試看：

▲沒話聊的增溫方法。（圖／翻攝自IG）

＃計畫旅行

如果兩人的生活長期下來一成不變，任誰都會感覺到無聊，適時地安排旅行是非常重要的，能夠為彼此創造出值得回味的新回憶。當有了旅行的計畫，在出發前就能不斷的討論行程，且往往會發現，兩人一同規劃行程的過程所帶來的幸福感，完全不亞於旅程的當下。

＃多花點心思在對方的興趣上

當你發現與對方最近好像沒什麼話聊了，也許該檢討看看自己是否太不關注對方所在意的事物，這時你可以試著去了解對方有興趣，而你原先卻完全沒有涉略的事物，多花點心思，也許你還能比從前更加了解另一半。

▲沒話聊的增溫方法。（圖／翻攝自IG）

＃討論時事

雖然「討論時事」聽起來很正經八百，但越是需要長久相處的人，就也越需要一同關注時事，雖然可能會有意見分歧的時候，但是在任何事上若兩人的價值觀能達成一個平衡點，互相理解、彼此退讓與學習，反而能使感情更深厚，而且永遠都會有討論不完的時事。

＃一起追劇

就和關心時事一樣，兩人一起追劇、看電影，可以有討論不完的話題，從卡司、劇情、演技到導演、拍攝方式等等都能夠一一評論給彼此聽，有人一起討論喜歡的劇是非常幸福的事。

▲沒話聊的增溫方法。（圖／翻攝自IG）

＃轉換心境

當你覺得與另一半沒話聊而擔心是不是感情淡了，除了嘗試做一些努力之外，也記得反思一下，自己是否想得太多了？就像是朝夕相處的家人，即使吃飯不講一句話、在家中各忙各的事，也不會覺得尷尬吧？感情走久了相處模式本就也應該順著改變，試著用平常心看待或許會發現自己其實是多慮了。

▲沒話聊的增溫方法。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

男女, 感情, 沒話聊, 愛情, 增溫
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