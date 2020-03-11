岩盤浴翻紅！研究：體溫上升1度，免疫力提高5倍

▲疫情延燒，被動增加抵禦力的岩盤浴再度翻紅。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

防禦疫情，人人自危，除了戴口罩、勤洗手、增進免疫力外，還能做什麼呢？醫生指出，規律生活、健康飲食習慣更重要，重點是心情得要放輕鬆。除了以上，愛美女生也可透過運動、岩盤浴、遠紅外線等活動來增加抵抗力。

▲運動是最直接促進代謝的方式。（圖／翻攝自IG/seungok_yu）

據研究報告指出，體溫每上升一度，免疫力可以提高500％～600％，也就是五倍以上。所以生病時發燒就是身體會讓體溫上升，增加身體防衛病毒的一種免疫反應。因此建議可以利用運動、泡澡、岩盤浴、遠紅外線這些活動，來提升體溫。

體溫上升主要是讓免疫系統能正常運作，提升抵禦病毒能力。現在的人生活忙碌疲累，大部份的民眾下班後無心維持運動習慣，其實可以透過輕鬆被動的岩盤浴來提升體溫，促進體內循環。

▲歐舒丹也有推出熱石身體護理，幫助身體舒緩輕盈。（圖／品牌提供）

近幾年岩盤浴風行，消費者藉由趴，躺在平均溫度約40度的岩盤浴床上，同時釋放出對人體有益的遠紅外線及負離子，讓熱能可以散發到身體內部，使體內毒素透過大量的汗水排出，進而加速代謝。

建議選擇室內空機寬敞、空氣循環流通的浴場型岩盤浴，導熱性佳且不怕因呼吸悶熱而無法久待，藉由不同不管是躺、趴、坐，甚至起身慢慢舒展，都可自在調整姿勢與補充水份。

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