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常和另一半吵架？試試這3招減少摩擦，感情更甜蜜

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▲常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

人跟人相處總會碰到意見不合的時候，雖然有時候吵架是促進溝通的橋樑，但太頻繁的摩擦不僅會傷害彼此感情，也會讓人心生厭煩、覺得「心累」，尤其情侶間，很容易吵著吵著感情就沒了。你也常跟另一半吵架？總是和好沒多久又吵了？快把以下3件事學起來，從今天開始練習改善，減少吵架次數，兩人感情也會更甜蜜。

▲常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦。（圖／翻攝unsplash）

1.增加讚美減少批評

現代心理學之父William James曾說「人內在最渴望的需求是被肯定」，不僅小孩子如此，就算是出了社會的成熟大人也一樣，每個人都喜歡被肯定與稱讚。如果與另一半相處，總是只抱怨另一半做得不好的地方、批評他不足之處，把對方的好或付出都當成理所當然，相處起來當然就會有壓力、不開心，想維持兩人關係，別只有批評而忽略稱讚，就先練習改掉老是先批評的壞習慣。

如果你是不太習慣稱讚別人的人，不知道該怎麼說出讚美的詞語，可從最簡單的開始練習，像是「很棒耶！」「你好厲害！」「好像不錯喔！」等簡單就能給人肯定感的話語開始，慢慢地習慣讚美人，這樣也會讓跟你相處的人得到認同感而覺得心情愉快。

▲常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦。（圖／翻攝unsplash）

2.不要老是愛比較

有些人很喜歡比較，可能是拿另一半跟前任比，也可能是跟朋友的另一半比，常會跟另一半說「我姐妹生日時，她男友送她了什麼什麼……」或「我前女友以前都怎樣怎樣的」，這種比較的話容易傷感情，且累積多次、聽多了以後，另一半也會越來越不在意。

別人之間的相處可以當作參考，但不要拿來逼另一半一定要做相同的事或照著學，每個人個性、價值觀都不同，情侶之間的互動也不同，將他人的相處模式搬到自己的感情中不一定適合。

▲常和另一半吵架？3招幫你減少摩擦。（圖／翻攝unsplash）

3.別總是用負面情緒面對另一半

有些人平時思考比較負面，常會習慣性或下意識地將自己的負面情緒發洩或轉移到另一半身上，不管另一半怎麼鼓勵或安慰，他們都聽不進去，依舊往壞的方向思考。這種過度負面的情緒在相處上很容易帶給對方壓力，也會影響到對方的情緒。

這其實也可以透過練習來改善，每次遇到事情可盡量從多種角度去思考，也要適時提醒自己稍微放輕鬆一點，先做些讓自己感到開心、放鬆壓力的事情，試著聽聽另一半的看法。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 情侶, 吵架, 摩擦, 衝突, 讚美, 批評, 愛比較, 負面情緒
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