幫你延長心愛內衣使用壽命！5個必知的保養清潔小知識　

▲學會正確清潔和保養內衣，就能讓心愛內衣使用壽命更長。

編輯／Amanda 圖／翻攝IG@chuu_official、小紅書@Candy La Vie奶糖派、unsplash

對於女生而言，內衣不僅是保護胸部的貼身衣物，更是幫助維持胸型關鍵小幫手，內衣保養得宜，不僅能延長內衣壽命，對胸部也是種照顧。學會正確清潔和保養就能讓內衣比較不會鬆弛、變形或損壞，讓心愛內衣可以穿更久，keep住美好胸型，快來看看關於內衣保養清潔的5個小知識，你都知道嗎？

▲長時間穿著同一件內衣會導致內衣使用壽命快速縮短。



1.內衣要交替穿



不要長時間穿著同一件內衣，多件內衣交替著穿，每件內衣的使用壽命都能長上許多。

2.清洗內衣要溫柔



內衣盡量要手洗，且清洗時手法要溫柔，洗衣機強勁的洗滌對於內衣來說過於粗暴，容易使內衣鋼圈和杯罩變形，但如果偶爾真的不方便手洗，需要丟洗衣機清洗，一定要記得把內衣放進可保護內衣的專用立體洗衣袋，能降低洗衣機對內衣造成的損害。

3.洗劑用量和使用要注意



清洗內衣時的洗劑份量和使用也很重要。要儘量避免直接將洗劑倒在內衣上，這樣容易使布料顏色變得不均；且洗劑份量最好依照使用建議用量，不可放太多，以免洗劑殘留傷害內衣布料。最重要的是，別使用漂白劑，含氯的漂白劑會損壞內衣質料，使內衣布面容易變黃、壞掉。

▲清洗後擠壓水分也要輕柔，以免使杯罩扭曲變形。



4.擠壓水分&恢復形狀



若是手洗內衣，清洗後要先把內衣所含的水分盡可能擠壓排出，而擠壓時千萬別像擰毛巾一樣左右揉擰或用手胡亂擠壓，都容易使得罩杯扭曲變形。可先將一手握成拳頭，將罩杯放置於拳頭上方，再用另一手將覆蓋整個罩杯輕輕按壓擠出水分，就能輕柔地擠出多餘水分，最後也忘了要幫助內衣「回復形狀」，撐開罩杯停整回原來形狀。

▲內衣不要放在太陽下曝曬太久，容易使內衣發黃、加速老化。



5.晾曬內衣的小技巧



不少女生都敗在最後一步，晾乾內衣時的吊掛法，曬內衣時千萬不要用以肩帶吊起，這種吊法會使整件內衣和水的重量往下拉長肩帶，容易造成肩帶鬆弛，縮短內衣使用期。正確方式應該以兩杯罩中間連接、無彈力的部分為著力點吊掛，或是用曬衣夾夾住兩杯罩鋼圈下半部，倒吊晾乾。

另外，內衣最好放在通風乾燥處晾乾，別放在陽光直射處曝曬太長時間，以免使內衣發黃發硬，加速內衣老化損壞。