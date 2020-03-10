秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

▲蘭蔻乘勝推出溫柔奶茶色水潤版。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

蘭蔻近來以「#274溫柔奶茶色」打響名氣，繼先前熱賣的三款人氣唇彩之後，3月推出注入頂級美唇油，且擁有死皮救星稱號的絕對閃耀水蜜光唇膏#274，預計成為下一款秒殺唇彩。

▲#274家族是最美奶茶唇色代表。

說到蘭蔻「#274」傳奇，最早由僅於海外販售的《絕對完美水唇釉#274》掀起話題，令人驚豔的水潤鏡面感，在乾燥玫瑰、焦糖棕與裸粉間做了完美平衡，打造出恰到好處的溫柔奶茶美唇，讓全亞洲女生為之瘋狂。挾帶著粉絲們的呼喊，隨後更推出《絕對完美鑽石霧光唇膏#274》、《絕對完美水唇釉#274》，皆引起廣大的迴響。

▲水潤透光的質地，一抹唇紋消失。蘭蔻 絕對完美水蜜光唇膏，#274，1,100元。

2020年早春新增全新奶茶色選《絕對閃耀水蜜光唇膏#274》，蘊藏蘭蔻頂級抗老成份，能重建修復唇部肌膚，使唇膏能均勻滑順延展、並立即化為輕柔水亮色澤。將3大頂級美唇精油與抗老成份滿滿注入蜜糖唇膏中，輕抹唇瓣瞬間隱形惱人唇紋。

▼▼蘭蔻274家族

▲蘭蔻 絕對完美鑽石霧光唇膏，#274，1,200元。

▲蘭蔻 絕對完美迷霧唇膏，#274，1,200元。

▲蘭蔻 絕對完美水唇釉，#274，1,150元。

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