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梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務笑容滿點

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▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王儲（前）、威廉王子夫婦、哈利王子夫婦依傳統禮節前後排位置參與國協日慶典。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

3月底將正式淡出英國王室的哈利王子與妻子梅根，昨出席英國國協日慶典，是夫妻倆最後一回以王室公職身分公開亮相，也是繼1月自行發布卸下王室身分尋求獨立宣言後，首次與伊莉莎白二世女王等家人公開合體。身穿綠色斗篷式洋裝的梅根，與穿紅色外套的嫂嫂凱特成為紅綠焦點，但凱特是舊衣重穿，再度被網友讚環保。

▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根（右）的綠色穿搭非常搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

未來將定居加拿大的哈利王子夫婦，此次返英執行王室公務，備受矚目，結束國協日慶典後，兩人將回加國陪伴兒子亞契。最後一次以王室高階成員身分登場，全程掛著微笑的梅根選擇紐西蘭籍、旅居英國設計師Emilia Wickstead打造的綠色斗篷式洋裝，搭配同色系的William Chambers帽子與米色Aquazzura高跟鞋，手拎烏拉圭設計師Gabriela Hearst小包，哈利王子也默默呼應她的穿搭，風一吹西裝外套揚起，露出內裡正是綠色。

▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子（左）西裝的綠色內襯恰好與梅根的服裝色系相呼應。（圖／達志影像／美聯社）

凱特則力行綠色時尚，再次穿上2018年聖誕節穿過的紅色Catherine Walker外套，搭配要價約16,000元的Sally Ann Provan帽子，威廉王子則打上紅色系領帶與她的服裝色系相襯。

▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子（右）打紅領帶與凱特的外套相呼應。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特（左）2018年聖誕節穿過這件紅色外套。（圖／達志影像／美聯社）

凱特與梅根這對妯娌皆展露高明的時尚品味，但仍有網友不免將她們做比較，批評代表哈利王子夫婦的Sussex Royal薩賽克斯王室IG帳號只po自己在國協日慶典的照片，反觀威廉王子夫婦的Kensington Royal肯辛頓王室IG將所有家人照片都羅列其中，大器多了。

▲英國王室國協日慶典 。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王伊莉莎白二世（左）向群眾揮手致意。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：

梅根, 哈利王子, 伊莉莎白二世女王, 凱特, 威廉王子
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