fb ig video ETtoday search mobile

Urban Outfitters台灣站登場限時8折　歐美復古服飾、質感家居好逛到翻！

> >

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@urbanoutfitters、urban outfitters官網

喜歡歐美風穿搭的女孩應該對「Urban Outfitters」這個品牌不陌生，複合式的型態以販賣流行男女裝、復古服飾、家居用品以及聯名獨賣商品為主，在歐美國家有多家門市，也設有網路商店。以往都是看著英文與美金逛網站，而最近Urban Outfitters 開設了台灣站！且為慶祝新網站登場現在還有八折優惠，少女們該開逛了吧？

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

但也許還有很多人不了解Urban Outfitters 好逛的地方，以下我們就來看看歐美女生們都在Urban Outfitters （以下簡稱UO）買什麼：

與日韓系品牌較不一樣地方是，UO的服裝比較沒有無聊的基本款式，每件服裝都有獨特的設計感。像是女孩們都愛的洋裝，尤其是在印花、顏色上特別活潑亮眼，素色款式則著重剪裁，可以看到許多細肩、蕾絲、抓皺、泡泡袖等元素，強調女性的肩頸、腰臀線條，卻不會過於裸露。

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

另外，歐美女生最喜歡穿的半截Crop Top式上衣，在UO也有非常多選擇，適合出門遊玩或是約會場合，充滿女人味卻同時散發氣質。

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

日常穿搭最大宗的丹寧系列單品，在UO裡你會逛到眼花瞭亂，各種深淺丹寧色、復古高腰、刷破、緊身或寬鬆Boyish，應有盡有，絕對找得到適合你的。

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

UO 除了時下流行的男女裝之外，也特別著重於「復古」服飾，像是經典樂團的印花T恤、90年代甚至是7、80年代的風格服裝，但你會發現這些衣服拿到現代來穿，反而顯得相當新潮！

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

▲urban outfitters台灣站。（圖／翻攝自官網、IG）

前面也有提到，UO可說是個複合式的商店，販賣的商品也包括了廣泛的美妝保養、家居用品、生活雜貨等，搜羅了一些平常較少見、卻質感滿分的小眾品牌。且許多知名品牌像是Champion、Reebok、Adidas、Nike⋯⋯都會與UO聯名，推出店內獨賣的商品，每每都吸引消費者們搶翻。

Urban Outfitters 架設了台灣站後，不用再苦苦換算美金、計算運費，也更容易找到自己想找的商品，就算英文不好也能輕鬆逛街了！而喜歡這類型歐美服飾的話，同時網友們也推薦了「Brandy Melville」，與UO同屬中價位；有足夠預算的話，更要看看「Free People」，此外，還有Topshop、Pacsun、American Apparel 、ASOS也都是很受大家歡迎的，有機會不妨嘗試看看。

►LEVI'S超高腰新褲款「遮屁」效果一極棒　還能瞬間長高10公分

►呼叫可樂控！超逼真Coca Cola包直接背上身　罐裝、瓶裝全都有

關鍵字：

Urban Outfitters, UO, 網拍, 歐美, 復古, 洋裝, 優惠, 打折, 台灣
fashion.net

熱門文章

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

孫芸芸母女照老外驚呆！英媒問「猜猜誰是媽」？

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

彭于晏羅馬拍帥照！梳超短油頭打臉「髮線上移傳說」

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

包・開箱／IU看秀拎的GUCCI一夕爆紅！奢華金屬錬、容量大超欠買

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋　蝴蝶結來自42年前的這一雙

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

塑膠夾鏈袋變潮包！Ziploc × BEAMS COUTURE太可愛

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

牆上掛著幾百頂貴族冠冕創作模型　Chaumet巴黎總店重新開幕

ET Fashion

推薦閱讀

梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己

梅根綠洋裝PK嫂嫂凱特舊衫　盡王室終極任務，IG只po自己

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

髮質越洗越糟！5個錯誤「洗髮習慣」，你中了幾個？

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

迪麗熱巴落後！新疆4大美女哈妮克孜封面超驚艷「千年等一回」 《庫洛魔法使》聯名飾品勾起回憶！夢之杖項鍊美哭　小櫻、知世閨蜜戒好浪漫 奧斯塔羅12星座一周運勢0309-0315　天秤工作有轉機、天蠍陷入愛情衝突 《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展 柏林影展「小妙麗」因長太美引熱議　年僅17歲外貌、前途都亮眼 幾件事比「我愛你」3個字更讓人心動　不善言辭的你也能表達心意 今年最熱「奶油水光肌」！8款專櫃、開架粉底推薦　輕輕一抹變身仙女顏值

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面