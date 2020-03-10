Urban Outfitters台灣站登場限時8折　歐美復古服飾、質感家居好逛到翻！

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@urbanoutfitters、urban outfitters官網

喜歡歐美風穿搭的女孩應該對「Urban Outfitters」這個品牌不陌生，複合式的型態以販賣流行男女裝、復古服飾、家居用品以及聯名獨賣商品為主，在歐美國家有多家門市，也設有網路商店。以往都是看著英文與美金逛網站，而最近Urban Outfitters 開設了台灣站！且為慶祝新網站登場現在還有八折優惠，少女們該開逛了吧？

但也許還有很多人不了解Urban Outfitters 好逛的地方，以下我們就來看看歐美女生們都在Urban Outfitters （以下簡稱UO）買什麼：

與日韓系品牌較不一樣地方是，UO的服裝比較沒有無聊的基本款式，每件服裝都有獨特的設計感。像是女孩們都愛的洋裝，尤其是在印花、顏色上特別活潑亮眼，素色款式則著重剪裁，可以看到許多細肩、蕾絲、抓皺、泡泡袖等元素，強調女性的肩頸、腰臀線條，卻不會過於裸露。

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Outfitters（@urbanoutfitters）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 28 日 下午 2:01 張貼

另外，歐美女生最喜歡穿的半截Crop Top式上衣，在UO也有非常多選擇，適合出門遊玩或是約會場合，充滿女人味卻同時散發氣質。

日常穿搭最大宗的丹寧系列單品，在UO裡你會逛到眼花瞭亂，各種深淺丹寧色、復古高腰、刷破、緊身或寬鬆Boyish，應有盡有，絕對找得到適合你的。

UO 除了時下流行的男女裝之外，也特別著重於「復古」服飾，像是經典樂團的印花T恤、90年代甚至是7、80年代的風格服裝，但你會發現這些衣服拿到現代來穿，反而顯得相當新潮！

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Outfitters（@urbanoutfitters）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 18 日 上午 7:27 張貼

前面也有提到，UO可說是個複合式的商店，販賣的商品也包括了廣泛的美妝保養、家居用品、生活雜貨等，搜羅了一些平常較少見、卻質感滿分的小眾品牌。且許多知名品牌像是Champion、Reebok、Adidas、Nike⋯⋯都會與UO聯名，推出店內獨賣的商品，每每都吸引消費者們搶翻。

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Outfitters（@urbanoutfitters）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 上午 9:05 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Urban Outfitters Home（@urbanoutfittershome）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 9 日 上午 11:30 張貼

Urban Outfitters 架設了台灣站後，不用再苦苦換算美金、計算運費，也更容易找到自己想找的商品，就算英文不好也能輕鬆逛街了！而喜歡這類型歐美服飾的話，同時網友們也推薦了「Brandy Melville」，與UO同屬中價位；有足夠預算的話，更要看看「Free People」，此外，還有Topshop、Pacsun、American Apparel 、ASOS也都是很受大家歡迎的，有機會不妨嘗試看看。

在 Instagram 查看這則貼文 Brandy Melville（@brandymelvilleusa）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 11:36 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Free People（@freepeople）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 2 日 下午 3:07 張貼

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