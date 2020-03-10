《花木蘭》首映劉亦菲「金色龍袍」登場　網評價兩極：婚紗大展

▲劉亦菲出席花木蘭美國首映，以 Elie Saab 秋冬金色高訂服伴隨誇張裙襬步上紅毯。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

迪士尼電影《花木蘭》上映在即，主角大陸女星劉亦菲於今（10日）出席位於美國的首映會，以 Elie Saab 秋冬金色高訂服伴隨誇張裙襬步上紅毯，並且雙手叉腰氣場相當龐大，順勢引來國內外媒體關注。

劉亦菲接下迪士尼電影真人版《花木蘭》女主角之後一路都備受關注，雖然台灣檔期因疫情延後，不過美國首映則正常舉行，10日劉亦菲現身紅毯，放下氣質黑色捲髮以女王之姿換上 Elie Saab 2019 秋冬金色高訂服登場，全身佈滿了宛如龍鳳圖騰一般的立體刺繡，伴隨亮片設計遊走於裙身達到耀眼效果，更佩戴上CHAUMET珠寶點綴，為整體奢華氣息加分。

▲劉亦菲駕馭龍鳳圖騰禮服相當有氣場 。（圖／CFP）

此外，衣著剪裁採用上緊下寬方式，馬甲式深V禮服搭配誇張裙襬相當修飾身材，裙襬也一路拖地到後頭展現無限氣場，劉亦菲時而叉腰時而回眸，妝容清淡之餘五官依舊立體。不過畫面曝光之後還是引來網友兩極評價：「撇開人不說衣服是美的」、「仙女姐姐」，部分網友則毒舌表示：「劉亦菲的妝容清淡被服裝壓過」、「全身毫無亮點」、「婚紗大展最後一套」。

卸下紅毯裝扮，日前劉亦菲於宣傳則是換上了GIORGIO ARMANI 紅色西裝搭配樸素黑褲出鏡，注入鮮紅格紋設計頗有「花木蘭」之姿，搭配俐落剪裁彰顯多層次美感，在粉絲未修圖的生圖下表現也相當大方。

在 Instagram 查看這則貼文 刘亦菲吧官方 Liuyifeibar official（@liuyifeibar）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 8 日 上午 1:58 張貼

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